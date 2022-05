Ñublense consigue una victoria histórica y queda como escolta de Colo Colo

El duelo entre Huachipato y Ñublense era uno de los más atractivos de la fecha. Por que si bien ambas escuadras no tienen la resonancia mediática de los llamados “grandes” de la capital, las dos instituciones sureñas han sido protagonistas de esta temporada.

Los chillanejos llegaban al estadio CAP, de Talcahuano, con la ilusión de quedar segundos en la tabla de posiciones. Los acereros deseaban saltar a la tercera casilla, en desmedro, precisamente, de su rival de turno. Por lo mismo, no fue extraño que ya en los primeros minutos, ambas escuadras se crearan varias ocasiones de gol. La más clara fue de los locales, cuando Javier Altamirano exigió al portero Nicola Pérez en los 15′.

Pasó un rato, eso sí, para que el marcador se abriera, en favor del visitante. En los 41′, Matías Moya recuperó la pelota luego de una horrorosa salida de los siderúrgicos y, tras un enganche y un rebote en el defensa Benjamín Gazzolo, derrotó al portero Gabriel Castellón. Era un golpe duro para los anfitriones. Tan consistente que Patricio Rubio (que reemplazó al lesionado Nicolás Guerra) tuvo el segundo a los cinco minutos, pero su derechazo salió ligeramente desviado por el palo diestro del pórtico del ex golero de Santiago Wanderers.

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

Retorno de alto ritmo

Luego del descanso, se repitió la tónica: dos equipos agresivos. Y quienes celebraron fueron los locales, pues Juan Sánchez Sotelo puso la igualdad, tras gran jugada colectiva, apenas sesenta segundos después de que Rafael Caroca estrellara la pelota en uno de los palos del arco de Castellón.

La anotación tuvo un efecto positivo para el pleito, porque el ida y vuelta no se detuvo y parecía que en cualquier momento caerían más goles. Y fueron los pupilos de Jaime García, quienes aumentaron la cuenta cuando Rubio acertó con un cabezazo dentro del área y marcó el 1-2, en los 79′.

Los acereros no se rindieron y continuaron atacando, pero pagaron caro el atrevimiento. En un contraataque, Rubio arrancó a toda velocidad en demanda del tanto que le asegurara los tres puntos, por la banda del expulsado Gazzolo. El ex delantero de Unión Española no fue mezquino y cuando vio que venía su compañero Mathias Pinto, le cedió el balón. En el último minuto del encuentro, Ñublense abrochaba la victoria. Y celebraba ya no solo los tres puntos. No vencían a Huachipato en Talcahuano desde 1978. La gesta tiene un valor añadido: el equipo de Mario Salas había perdido solo un de los últimos diez partidos jugados en su reducto.

Lo más relevante, en todo caso, es su ascenso en la tabla. El equipo de la región de Ñuble alcanzaa las 25 unidades, las mismas que tiene Unión Española, pero por diferencia de gol (+10 contra +5) queda como escolta de, Colo Colo, el exclusivo líder del torneo.