Abogado experto en reglamento FIFA alerta a Ecuador por el caso de Byron Castillo: “Yo no soy tan optimista”

El Caso de Byron Castillo sigue su curso. La FIFA ya abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador por el posible incumplimiento de los criterios de convocatoria para los encuentros en los que participó defendiendo a la selección de Ecuador en las pasadas Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Si el organismo acoge los reclamos de la Federación Chilena, los puntos de los duelos en los que participó el defensor se irían para sus rivales, situación que dejaría a la Roja en el cuarto lugar y con un cupo en la Copa del Mundo.

Desde el inicio del caso en Ecuador se habían cerrado a mantener una postura en la que estaban seguros de que esto solo quedaría en el reclamo y no se le complicaría a la Tricolor el ir a disputar el torneo en Qatar.

Sin embargo, el abogado y experto en el reglamento FIFA Jorge Sosa mostró una postura más cauta sobre el caso. “Yo no soy tan optimista, sinceramente. FIFA pudo haber dicho que no tenía jurisdicción o abrir un expediente en el Comité de Ética, que lleva procesos contra jugadores individuales. Pero esto fue ante el Comité de Disciplina, que sí prevé sanciones contra federaciones”, señaló el litigante con el medio ecuatoriano Wuan Plus.

Allí también se refirió a las sanciones a las que se expone Ecuador si se verifican las acusaciones. “Según el Código de Disciplina, es la pérdida de puntos o derrotas de todos los partidos que jugó. Eso sí nos dejaría fuera del Mundial de Qatar 2022″, destacó.

Además dejó en claro que ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol deberá “demostrar que no hay ninguna duda que es ecuatoriano, que reside y se comporta como cualquier ecuatoriano, para que no quepa duda de que no hay un hecho fraudulento”.

Todo esto pues la FIFA le entrega la responsabilidad a la federación “no sólo por la intencionalidad, sino por negligencia o por cualquier otro acto del jugador, lo que hace culpable a la Federación hasta por culpa leve”.

“Puedes decir que no hubo negligencia, pero Chile puede decir, entre comillas, que no tuvo el cuidado que debe tener un padre de familia. A eso se asimila la culpa leve. Si usted, pese a que habían alertas no tuvo el cuidado, eso sí lo hace responsable”.