Hernán Galíndez endurece su discurso: “Byron Castillo es ecuatoriano y no tengo dudas de eso”

“Lo hablábamos ayer con mi señora y justo soy el único futbolista ecuatoriano que trabaja en Chile”, bromea Hernán Galíndez cuando se le pregunta por el caso de Byron Castillo. El portero de la U confiesa -en TNT Sports- que ni al supermercado puede ir, porque todos le preguntan por la demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante la FIFA y él le responde “que tienen derecho a hacerlo”.

Sin embargo, el futbolista internacional aclara que su compañero no cometió ninguna irregularidad y endurece su discurso con respecto a lo que expresó en la rueda de prensa el martes pasado. “Byron es ecuatoriano y no tengo dudas de eso. La verdad es que, como dije, nosotros clasificamos en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial”, enfatiza.

Luego agrega que “entiendo que la FIFA, al recibir una demanda, pida la documentación correspondiente. Es algo normal y se suponía que iba a ser así. Pero eso no cambia lo que yo sé”. Y tan tranquilo está el plantel de la Tri que en su grupo de WhatsApp “hablamos con Byron, pero no de este tema. De cosas nuestras. De cosas del plantel, pero no puntualmente de esto”.

Acto seguido, Galíndez se niega a ponerse en este lado de la vereda e insiste en que todo esto “es a nivel dirigencial y “si la Federación entiende que hay que hacer un reclamo, está en todo su derecho”. Y liquida el tema con la postura que tienen en la mencionada nación: “La realidad dice que estamos clasificados, que clasificamos el día que perdimos en Paraguay... más que eso, no se sabe”.

Sebastián Miranda en su debut como técnico interino de la U frente a Deportes La Serena. Foto: Agencia Uno.

La confianza en Miranda

El arquero también repasó la salida de Santiago Escobar de la banca laica. “Lo hablaba con él y le decía que lo más importante era el bien del club y que no importaban muchos los nombres propios, siempre y cuando le vaya bien al club y lamentablemente, todos cometimos errores y llegamos a un punto donde había que hacer un cambio, porque los resultados no se estaban dando”, detalla.

Y revela lo que sienten con Sebastián Miranda en la dirección técnica. “Tenía que venir alguien que entendiera lo que el jugador necesitaba y creo que Sebastián acertó mucho. Pero esa decisión (de si continuará o no) la tomarán los dirigentes, pero si es verdad que el plantel está muy cómodo con él”, concluye.