El partido más importante del semestre: Colo Colo se juega sus opciones en la Copa Libertadores ante Monagas

Colo Colo quiere dar un paso enorme en su meta de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, vive un momento complejo, donde los resultados a nivel local han sido irregulares y la enorme cantidad de lesionados han conspirado contra un mejor desempeño de los albos. Esta tarde, a las 18.00, frente a Monagas, los albos se juegan mucho.

“Es uno de los partidos claves, porque Monagas no está en su mejor momento. El año pasado era un equipo distinto, viene de dos derrotas consecutivas y tenemos que aprovechar dicha oportunidad. Si bien no jugamos bien contra Curicó en el primer tiempo, futbolísticamente mejoramos en el segundo tiempo”, admitió el entrenador Gustavo Quinteros.

Actualmente, el Cacique marcha en el tercer lugar del Grupo F, con los mismos cuatro puntos que tiene el Deportivo Pereira, pero con una peor diferencia de gol (-1 versus 0). Por eso, una victoria en Maturín le puede permitir encaminarse a la siguiente ronda o, en el peor de los casos, dejar prácticamente abrochado su pase a la Copa Sudamericana. No obstante, una derrota puede ser un tropiezo importante, pensando que tienen que visitar a Boca Juniors y luego cerrar de local ante el Deportivo Pereira.

El cuadro popular nuevamente debe hacer frente a las bajas por lesión. Ramiro González está prácticamente descartado, por lo que el uruguayo Alan Saldivia podría tener una opción como titular. A la eventual baja del zaguero, se suma el suspendido Carlos Palacios, expulsado ante Boca Juniors. Por otro lado, César Fuentes entrenó como carrilero por la derecha en desmedro de Bruno Gutiérrez, mientras que Vicente Pizarro suma bonos en este esquema para entrar como titular.

Asimismo, Leonardo Gil y Marcos Bolados ya están en óptimas condiciones para ser de la partida, mientras que Darío Lezcano no fue considerado para este duelo. De hecho, Quinteros fue lapidario con el momento del delantero paraguayo. “Lamentablemente viene con un problema físico que le lleva a tener otros musculares o de entrenamiento. No tiene continuidad para jugar 90 minutos y hacerlo al cien por ciento. Entonces, le está costando”, señaló.

Y no se quedó ahí: “Ya pasó la primera rueda del torneo y varios partidos de Copa y no pudo aportar lo mejor que tiene. Es un buen jugador, que hoy lamentablemente no puede aportar”.

“Presión no sentimos”

Históricamente a Colo Colo le ha ido muy bien frente a equipos de Venezuela. De hecho, ha ganado los 19 partidos que ha disputado frente a elencos de ese país. Quizás ese mismo antecedente le da una confianza importante a Quinteros, quien negó que hubiese presión.

“Presión no sentimos. Si bien hay chicos que juegan y pueden sentir presión o responsabilidad porque no tienen tantos partidos en Libertadores, nosotros ya los tenemos y no sentimos presión. Es una gran oportunidad para sacar un buen resultado y encaminar la clasificación”, recalcó el entrenador de los albos.

El secreto para el argentino-boliviano es repetir lo realizado en el partido anterior en Santiago. “La idea es volver a repetir lo que se mostró ante Boca Juniors, que fue muy bueno, y evitar los errores que cometimos como las expulsiones o las equivocaciones en el campo de juego. Es un partido importante como será el siguiente, esperemos recuperar a jugadores de experiencia para darle al equipo más jerarquía”, destacó.