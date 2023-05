“La nueva perla chilena”: la prensa española pone a Lucas Assadi en la mira del Betis y de la Real Sociedad

Lucas Assadi es uno de los grandes proyectos de Universidad de Chile. Su irrupción ha sido eclipsada por la de Darío Osorio, su compañero de generación, pero hay quienes que incluso se animan a situarlo sobre el oriundo de Hijuelas. Más allá de las comparaciones, lo concreto es que el puentealtino ya tiene varias miradas sobre sus actuaciones. En España, por ejemplo, no le pierden pisada. El Betis y la Real Sociedad lo han apuntado como objetivo de mercado y, a partir de ahí, la prensa ibérica se ha abocado a revisar detalladamente sus cualidades y, por cierto, a resaltar sus principales virtudes.

Estadio Deportivo, por ejemplo, no duda en bautizarle como “la nueva perla chilena”. “Participó en el reciente Sudamericano Sub 20 de Ecuador y ha sido citado por el combinado sub 23 de su país, aunque su sueño es afianzarse en la absoluta de ‘La Roja’, con la que ya debutó el pasado invierno a las órdenes de Eduardo Berizzo en un amistoso contra Eslovaquia cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad. Ahora, se aproxima una fecha FIFA en la que los andinos tendrán nuevos ‘bolos’ contra Cuba, República Dominicana y Bolivia, un objetivo factible y real para la nueva ‘perla’ del fútbol chileno y de Universidad, Lucas Assadi”, publica, a modo de introducción.

Velocidad y regate

La publicación recurre a Ekren Konur, experto en el mercado de transferencias, para dar cuenta del interés de dos equipos de LaLiga por el fichaje de Assadi. “Están prendados prendados por la calidad y la verticalidad de un futbolista que puede hacer, salvando las distancias, de Ayoze (Pérez), partiendo desde el perfil zurdo para percutir por dentro con diagonales, ya que es diestro”, plantea la publicación.

Lucas Assadi frente a Everton, en Viña del Mar.

Luego, la descripción es más específica. Incluso aborda los aspectos contractuales. “De endiablada velocidad y buen regate, utiliza su 1,72 para ser imprevisible y marcharse de los rivales, teniendo siempre la portería contraria entre ceja y ceja. Le queda un año y medio largo (hasta el 31 de diciembre de 2024) de vinculación con la U, teniendo una tasación en el mercado, según las webs especializadas, de 1,8 millones de euros, aunque le ha costado hacerse un sitio en los planes del preparador de los universitarios, Mauricio Pellegrino”, sostiene.

Ese último aspecto motiva una reflexión final. “De no renovar próximamente, la entidad andina se vería obligada a buscar una operación que le permitiese obtener réditos por su canterano, convirtiéndose en una oportunidad de mercado que podría resultar interesante para un club como el Betis, donde ya están sus compatriotas Pellegrini y Bravo”, consigna.