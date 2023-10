Hay dos hinchas suecos asesinados: atentados en Bruselas obligan a suspenden el duelo entre Bélgica y Suecia por la Eurocopa

El terrorismo llega al fútbol. Puntualmente a la Eurocopa. El partido entre Bélgica y Suecia fue suspendido después que se dos hinchas del equipo escandinavo fueran asesinados. Otro fanático, del que se desconoce la nacionalidad, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial producto de las heridas que recibió.

Según consigna el medio español Marca, el autor de los ataques compartió un video en Facebook en el que se lo adjudica. “El hombre sospechoso del tiroteo mortal en Bruselas ha compartido un vídeo en Facebook en el que dice haber matado a ‘tres suecos’ (el tercero está herido, ed.). Indica que es ‘un luchador de Alá' y que actuó en nombre del Estado Islámico (EI). “Vivimos y morimos por nuestra fe”, relata. Las autoridades locales aún no logran la detención del individuo.

Pesar

La situación genera natural pesar. “Nos enteramos de que asesinaron a ciudadanos suecos. Realmente no sabemos qué pasó. No sabemos si los autores han sido capturados. Los jugadores han decidido no jugar más. Hay 700 suecos aquí, deben estar a salvo. La policía ha dicho que este estadio es el lugar más seguro. Nadie sabe cuánto durará esto, es comprensible. Los jugadores sólo fueron informados en el descanso, pero tardaron un tiempo en asimilarlo. Parar era la mejor solución. No tengo información sobre cuándo podría terminar el partido”, declara Karl-Erik Nilsson, presidente de la asociación de fútbol de Suecia, enterado de lo que acaba de suceder.

El Centro Nacional de Crisis de Bélgica afirma, además, que está buscando garantizar la seguridad del público. “Estamos buscando escoltar a los aficionados fuera del estadio de manera segura”, plantea. “Los aficionados recibirán más información in situ. Sigan las instrucciones de los servicios de emergencia. Sigan las actualizaciones en nuestro sitio web”, instruye.

Producto del incidente, la alerta respecto de terrorismo en Bruselas se ha elevado a 4, el máximo nivel de la escala.

La UEFA emitió una comunicación oficial. “Tras un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se ha decidido, tras consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que se suspenda el partido de clasificación para la UEFA EURO 2024 entre Bélgica y Suecia. Se realizarán más comunicaciones a su debido tiempo”, precisa.

Producto de la emergencia, tanto el estadio Rey Balduino como las estaciones de Metro de Heysel fueron cerradas. A los hinchas se les ordenó que permanecieran en sus lugares.

Los fanáticos que estaban en el coliseo deportivo corearon “Todos juntos, todos juntos”, como una señal de unión frente al ataque.

Las autoridades locales repudiaron el atentado. La ministra del Interior, Annelies Verlinden, se refirió a un “terrible tiroteo” y afirmó que el autor está siendo buscado. “Se está llevando a cabo una investigación por parte de la policía y la fiscalía. Estoy siguiendo la situación y las medidas que se deben tomar desde el Centro Nacional de Crisis”, puntualiza la autoridad.

La alerta empieza a extenderse a Europa. Francia, por ejemplo, extrema los controles en la frontera con Bélgica.