¿El último trámite? Arturo Vidal se somete a los exámenes médicos previos a la firma en Colo Colo

Arturo Vidal da el último paso previa a su retorno a Macul. El Rey se somete a una exhaustiva revisión médica en una clínica altamente especializada en el tratamiento de deportistas de alto rendimiento, tal como resulta habitual antes de un fichaje, aunque también con un énfasis distinto: el directorio de Blanco y Negro, por sugerencia de una de sus facciones, había exigido un examen profundo de la condición física del volante. ¿El principal temor? El estado de la rodilla derecha, en la que se sometió a la reconstrucción del menisco externo, que se rompió en el partido frente a Colombia por las Eliminatorias, en septiembre.

Aunque no se sabe si será, en efecto, el último trámite antes del ansiado regreso del oriundo de San Joaquín a su primera casa futbolística la señal, que dio a conocer TNT Sports, es, cuando menos, potente. De hecho, es lo que falta. Ya se había solucionado lo que en algún momento pareció más complejo: el aspecto económico. El viernes por la tarde habían llegado a un entendimiento. Tanto en Macul como en el entorno de Vidal avisaban que el sábado, luego de los exámenes médicos, quedaría establecida la rúbrica del mediocampista en un vínculo por un año a cambio de US$ 1,2 millón. Si bien el Rey pretendía una relación por dos años o al menos la posibilidad de extensión bajo condiciones, estuvo dispuesto a ceder. Podía más su deseo de volver al club de sus amores.

Los exámenes que pidió parte de la dirigencia y que, finalmente, fueron acordados como requisito por el pleno del directorio de Blanco y Negro se realizarían, incialmente, el sábado. En un comienzo, trascendió que serían en una clínica distinta a la Meds, especializada en deportistas de alto rendimiento y donde habitualmente se examina a los jugadores albos, pero donde Vidal también tiene a sus principales asesores en materia médica, incluidos Jorge Cheyre y su equipo, quienes le operaron después de su última lesión..

Una nueva guerra

El trámite, adicional considerando la mecánica que siguen los traspasos en el equipo albo, irritaba al jugador y a su entorno. La versión oficial, por cierto, hablaba de la conveniencia de tener “dos o tres opiniones” para minimizar el margen de error, dada la “gran inversión” que estaban haciendo, aunque, en alguna medida, también asomaba como respuesta de los directores que no estaban convencidos de la contratación de Vidal, al tropiezo que sufrieron en la votación interna en que se dirimió la materia. “Uno puede equivocarse en la calidad del jugador, pero no en su condición física, por eso es muy responsable de nuestra parte conocer diversas opiniones para estar muy seguros”, adviertían en la concesionaria. Según pudo averiguar El Deportivo, en el Cacique llegaron a agendar una revisión, pero el exfutbolista del Barcelona simplemente no se presentó.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro. (Foto: Agenciauno)

Esta materia es la generó mayor división en la concesionaria. En parte del directorio apuntan directamente al bloque que encabeza Leonidas Vial, que tiene a Alfredo Stöhwing en la testera. En ese escenario, se adoptó una medida concreta: convocar a una reunión extraordinaria de la mesa para este miércoles, a las 11 horas, con el añadido de que el encuentro sea presencial. La queja no es nueva, pero se revitaliza: la falta de comunicación en decisiones claves. “No sabemos nada de las eventuales partidas de Brayan Cortés y Carlos Palacios, por ejemplo”, esgrimen quienes alzan la voz. En el caso de Vidal, el malestar es igual de concreto. “Nunca se discutió lo de un médico especial. Acá estamos viendo una práctica autocrática, un presidente que está corriendo con colores propios”, insisten. En ese plano, el bloque oficialista perdió un apoyo clave: el Club Social y Deportivo también quiere a Vidal de vuelta y no entiende por qué se han producido tantas trabas.

Vidal arde

Desde el círculo de Vidal respondieron con munición gruesa. Primero, porque no entiendían tantas aprensiones. Y luego, porque certificaban que el mediocampista está en condiciones de jugar de inmediato y de que, físicamente, está, al menos, cerca de los parámetros que exhibía en sus mejores momentos en el fútbol europeo. “Está listo para jugar; mejor que cuando llegó al Barcelona”, graficó a El Deportivo el preparador físico personal del Rey, Juan Ramírez. “Hay un intento de alarmar, de buscar alguna justificación para no considerar lo económico como corresponde. Es poder validar un poco un mal reconocimiento”, amplió.

Otras voces igualmente influyentes para el volante minimizaban la magnitud de la inversión, al menos en función de los beneficios. “Le pagan lo mismo que a Lezcano o Blandi”, apuntan. Y hasta se teorizaba respecto de la intencionalidad de los mentados exámenes: “Iban a pedir tantas opiniones como fueran necesarias hasta que un médico hiciera un informe negativo y se agarraran de eso”.

Ese mismo día empezaron los dardos del volante. Durante la jornada en que se debía dar un paso decisivo para el fichaje y hasta darse el anhelado anuncio, el King se conectó a Twitch a jugar en línea. De inmediato sus seguidores le preguntaron que pasaba, o a que hora sería presentado. El Rey, habitualmente abierto con sus seguidores, esta vez guardó silencio. “No puedo hablar del tema muchachos. Me tiene estresado el tema, pero ahora vamos para atrás”, dijo a modo de señal inicial. Una declaración que preocupaba a los hinchas albos. Los enigmáticos mensajes continuaron. Luego, definitivamente, perdió las formas. “Estoy a punto de mandar a todos a la conch...”, exclamó. “Ni yo sabía que tenía tanta paciencia”, concluyó, advirtiendo que hasta había vulnerado un parámetro de su personalidad.

De acuerdo a lo dicho por el profesional, el volante está en condiciones de entrar a la cancha de inmediato. Lo que sorprende si se considera que en septiembre fue operado de urgencia tras sufrir una lesión en el encuentro entre Chile y Colombia, válido por las Eliminatorias. “Si Colo Colo lo firma este fin de semana, Arturo va a querer estar 10 minutos el martes, por lo menos. No sé si lo hará. Pero desde lo físico está con alto consumo de oxígeno evaluado, en fuerza se ha trabajado en equiparidad, también la fuerza lateral. Lleva bastante tiempo haciendo este trabajo físico pensando en que iba a llegar este momento”, explica. En Blanco y Negro, al parecer, hay varios que aún no se convencen.