Erling Haaland bromea sobre su supuesta sequía goleadora: “Hace 20 minutos que no marco”

Erling Haaland está imparable en la Premier League. El delantero logró sentenciar el triunfo de su equipo con un derechazo dentro del área, al minuto 82. De esta forma, Manchester City logró escalar al primer puesto del certamen, superando por diferencia de gol al Arsenal. El noruego venía de tres partidos sin anotar, ante esto, aprovechó de bromear en las declaraciones posteriores al partido.

Al ariete se le consultó por la mencionada “sequía”, ante lo cual Haaland respondió sarcásticamente: “Hace 20 minutos que no marco, así que tengo que seguir trabajando”. El Androide ya lleva 26 goles en la presente liga, nueve más que su más cercano perseguidor, Harry Kane. Además, está solo a ocho tantos de igualar el récord de goles en una misma Premier League, el cual ostentan Andy Cole y Alan Shearer con 34. Eso sí, a Haaland aún le quedan 15 fechas para romper la marca.

A continuación, el atacante de 22 años comentó: “El gol ha sido muy positivo, una celebración muy feliz y estoy muy contento con todo. Necesitábamos esta victoria y ahora hay que seguir, porque es lo que el Manchester City tiene que hacer”. Con el mencionado triunfo, los citizens igualaron en la cima al Arsenal, con 51 puntos y con ventaja en la diferencia de gol, eso sí, los gunners aún tienen una fecha pendiente.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que el Arsenal ha sido el mejor equipo esta temporada, así que venir aquí y jugar contra ellos no es fácil” señaló el ex Borussia Dortmund respecto a los dirigidos por Mikel Arteta, quienes han sido punteros de la liga durante gran parte de la temporada. “Hemos hecho un partido increíble y conseguido tres puntos muy importantes” agregó después.

Finalmente, al 9 del cuadro ciudadano le preguntaron por las tácticas que había ajustado Pep Guardiola al entretiempo, a lo que respondió de forma curiosa: “Hizo un par de ajustes. Pero honestamente no me acuerdo, estoy muy feliz, pero ahora mismo no recuerdo”.

Quien alabó el juego del artillero fue su mismo adiestrador, quien después del encuentro declaró: “Erling nos ayudó demasiado porque nos estaban marcando hombre a hombre, él se mostró muy agresivo y usó su potencia para ganar esos balones, por eso pudimos ganar el partido”.

Erling Haaland no tardó en adaptarse al equipo dirigido por Pep Guardiola. En su primera temporada con esta camiseta, el noruego ha marcado 32 goles en 30 partidos, entre todas las competiciones. Su promedio goleador es de 1.07, lo cual no es novedad para él, pues en el Dortmund anotó 86 tantos en 89 encuentros (0.97), mientras que en el RB Salzburg registró 29 dianas en 27 ocasiones, dando también un promedio de 1.07.

Adicionalmente, ya lleva cuatro hat tricks en su primer año, misma cantidad que consiguió en el cuadro alemán, y uno menos de lo que logró en el Salzburg (5). Para el próximo encuentro, el City tendrá que visitar al Nottingham Forest, a quienes ya les hizo un triplete en la primera vuelta. Dicho enfrentamiento será el sábado 18 de febrero al mediodía.