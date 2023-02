Guardiola ofrece disculpas por recordar en forma burlesca el resbalón de Gerrard en el Liverpool: “Me avergüenza lo que dije”

Manchester City y Arsenal se enfrentan en un partido clave este miércoles en el duelo válido por la 12° jornada de la Premier League. En la previa de este enfrentamiento, el técnico de los ciudadanos, Pep Guardiola, dedicó unos minutos de la conferencia de prensa previa al duelo para ofrecer disculpas públicas a Steven Gerrard tras unos comentarios que lo involucraban hace algunos días.

El técnico español sr refería a los comentarios que realizó en tono de broma sobre la caída de Gerrard contra el Chelsea que le costó a Liverpool el título de la Premier de 2013-14.

“No sé si somos responsables del desliz de Steven Gerrard en 2014″, lanzó el adiestrador mientras se refería a la investigación de la Premier contra el City.

Así, antes e iniciar la conferencia de prensa como tal, Guardiola pidió la palabra. “Pido disculpas a Steven Gerrard por mis comentarios innecesarios y estúpidos que dije la última vez sobre él. Estoy avergonzado de mí mismo, porque no se lo merece”, comenzó señalando en la ocasión.

“Él sabe cuánto lo admiro a él y a su carrera. Me avergüenzo de mí mismo porque no se lo merece. No representé bien a mi club”, continuó.

“Me disculpé con él (Gerrard) en privado, pero como el comentario fue público, mi disculpa también debe ser pública... Lo siento mucho por él, su esposa y su familia”, agregó.

Luego se concentró en el duelo contra el Arsenal, líder de la clasificación, apuntando que “no creo que hace una semana estuviéramos fuera de forma y ahora estamos de vuelta. Cada partido es diferente, puedes jugar bien y ganar y todo es perfecto, pero mañana puedes perder. Hay muchos partidos por jugar. Mañana es importante, todo el mundo lo sabe... Tengo la sensación de que pueden pasar muchas cosas. Mañana puede ayudarnos a estar más cerca pero hay muchos partidos, muchos”.

También reconoció que ha sabido gestionar los malos resultados para volver a la lucha por el título. “Después del Arsenal (en la FA Cup), hubo esta unión, los chicos son seres humanos increíbles, no tengo quejas. Todos cometemos errores, yo el primero. El humor es bueno, muy, muy bueno desde hace muchos años. A veces hay que ajustar pequeñas cosas para entender las cosas de otra manera. Estamos encantados de estar juntos”.

El resbalón de Gerrard

Durante la jornada 36 de la Premier League de la temporada 2013-14 al Liverpool le bastaba el empate para poder mantenerse en el tope de la clasificación, aunque el partido contra el Chelsea en ese momento se comenzó a complicar en el final de la primera parte.

Sakho tocó el balón desde el sector izquierdo hacia la mitad de la cancha donde se encontraba Steven Gerrard. Sin embargo, el inglés falló en el control y luego se resbaló, permitiendo que el balón terminara en los pies de Demba Ba. El delantero de los Blues capturó el balón y se fue en demanda del arco, consiguiendo abrir el marcador.

Ese fue el primero de los dos goles que marcó el Chelsea, resultado con el que el City escaló al primer puesto y terminó ganando la Premier League.