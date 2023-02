Pep Guardiola se molesta y lanza duros dardos a la Premier League tras la denuncia contra el Manchester City

Manchester City vivió un inicio de semana envuelto en polémicas tras la acusación realizada por la Premier League en contra del club, la cual indica que el club infringió las normas del fair play financiero en más de 100 ocasiones. Después de cuatro días de silencio, el DT del equipo, Pep Guardiola, habló en conferencia de prensa para referirse al tema.

El estratega se mostró indignado durante gran parte de la instancia debido a que, según él, todos en Inglaterra ya condenaron al City por la situación, aún sin ser declarados culpables: “Ya estamos siendo condenados. Lo que ha pasado esta semana es lo mismo que pasó con la UEFA hace dos años, fuimos condenados. En aquel entonces tuvimos una acusación, ahora solo tenemos los cargos”.

La sanción de la UEFA que menciona Guardiola consistió en la prohibición de participar en competiciones europeas por dos años, sin embargo, esta fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo, por lo que el club zafó de sufrir dicha amonestación.

“Resultamos ser inocentes en la situación de la UEFA, entonces, ¿por qué no deberíamos pensar que somos inocentes ahora? Solo son cargos más que una acusación” agregó el estratega, quien a continuación señaló: “Tienen que entender que 19 equipos de la Premier League nos están acusando sin que tengamos nuestra oportunidad de defendernos. Nuestra gente explicó todo en los últimos tres o cuatro años. Entre creerle a mi gente, o a 19 equipos de la liga, yo confío en las palabras de mi gente”.

Continuando con la defensa del club, el adiestrador expresó: “Por suerte, vivimos en un país maravilloso en que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y eso aún no ha pasado. Si somos inocentes, ¿Quién va a devolvernos el daño? Aparentemente, a nosotros ya se nos condenó”.

Posteriormente, al técnico español se le preguntó si esta situación iba a provocar que saliera de su puesto, a lo que contestó: “No me moveré de mi asiento, se los puedo asegurar. Quiero quedarme aquí más que nunca. Después de muchos, muchos años en la Premier League, no me quiero mover a ningún lado” señaló con determinación.

A lo largo de la conferencia, Guardiola se refirió frecuentemente a la situación del City como un “uno contra todos” en la Premier League, mencionando que son ellos contra los otros 19 clubes. En este sentido, comentó: “Contra 19 equipos, estamos solos, eso es seguro. Por favor, déjennos defendernos (de los cargos), si somos culpables, lo aceptaremos. Pero como con la UEFA, nos vamos a defender”.

En relación a la defensa del club, añadió: “Creo que tenemos buenos abogados. La UEFA tenía buenos abogados y logramos probar nuestra inocencia. Ahora, la Premier League, con 19 equipos, van a contar con buenos abogados también para defender su posición, al igual que nosotros defenderemos la nuestra con total firmeza”.

Finalmente, respecto a si la situación que está viviendo el club le podría afectar a sus jugadores de cara al duelo contra el Aston Villa del Dibu Martínez, Pep respondió: “Los jugadores están enfocados con su talento y su esfuerzo. Vamos a ver qué pasa después de la sentencia. Por ahora, tenemos que vencer a Aston Villa, como siempre lo hemos hecho”.

El duelo entre citizens y villains se jugará este domingo a las 13:30 en el Etihad Stadium. Las sanciones que arriesga el Manchester City por la acusación de la Premier League son diversas, pueden ir desde la deducción de puntos hasta la posible expulsión de la máxima categoría del fútbol inglés.