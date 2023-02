“El Niño Maravilla”: el eufórico relato de un periodista francés que replica Alexis Sánchez tras la histórica victoria frente al PSG

A Alexis Sánchez lo aplauden en todo Europa. No tan solo en Francia, país que ya lo ubica como uno de los grandes valores de la competencia local. Es que la actuación del delantero chileno, en la victoria frente al PSG de Messi y Neymar, le hizo merecedor de halagos de la prensa local.

“El mejor del partido, Alexis. En apoyos dio un recital en el primer tiempo ante Marquinhos y Ramos de cómo saber moverse y, sobre todo, de apoyos. Un magnífico Alexis Sánchez opacó a Messi y Neymar en la Copa de Francia y le dio una clasificación soñada al Marsella. El chileno está todavía para grandes citas y hoy lo ha demostrado contra el PSG”, señalaron los medios del Viejo Continente.

En Marsella no ocultan su felicidad por la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Francia. Más cuando se venció a un clásico rival al que no derrotaban hace 12 años. El mismo Igor Tudor, el técnico del equipo de Alexis, destacó a sus dirigidos. “No me gusta comparar mucho pero creo que lo hicimos muy bien, sobre todo cuando vimos el partido contra el Niza en la Ligue 1. Sobre todo contra este rival, a un ritmo alto. Los jugadores pueden estar orgullosos”, dijo el estratega.

Alexis, en tanto, en sus redes sociales no oculta su alegría. Primero lo hizo con un video institucional en el que agradece a los hinchas de Marsella y a los chilenos que lo siguen. Y, durante esta mañana, publica un relato del gol que le convirtió al PSG mediante lanzamiento penal. “12 años que no se le ganaba a un gran rival como PSG en casa … seguir mejorando y creciendo”, publicó el tocopillano.