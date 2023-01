Zlatan Ibrahimovic destroza a Argentina: “Messi ganó todo, pero el resto se portó mal; no van a ganar nada más”

Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por ir de frente y decir lo que piensa, sin importar si genera polémica o revuelo. Y a sus 41 años, el delantero del Milan no ha cambiando ni un ápice. Esta vez, en entrevista en el matinal France Inter, donde promocionaba la película Astérix y Obélix: el Imperio del Medio, el goleador sueco destrozó a la selección de Argentina por el comportamiento que tuvo después de la final del Mundial de Qatar con Francia, exceptuando solo a Lionel Messi, a quien elogió.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más”, disparó el longevo atacante del cuadro rossonero.

Sin embargo, Ibrahimovic no se quedó ahí y explicó por qué, a su juicio, los jugadores de la Albiceleste no volverán a ganar nada. “No estoy preocupado por Mbappé. Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos. Como jugador profesional de alto nivel, lo que hicieron es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. Así no se gana”, sentenció, categórico.

Luego de consagrarse campeones del mundo, varios futbolistas de la Argentina dirigida por Lionel Scaloni protagonizaron episodios muy polémicos, como el arquero Emiliano Martínez. El Dibu, por ejemplo, se llevó el Guante de Oro hacia la zona genital y lo apuntó hacia al público francés porque lo estaban pifiando, según él. Luego, ya en Buenos Aires, el portero se burló de Kylian Mbappé al sostener un muñeco de juguete con la cara triste del astro francés.

Precisamente, el exdelantero del Manchester United y del Barcelona, entre otros elencos, lamentó que la máxima figura de la selección gala no se quedara con el trofeo de Qatar, dada su gran producción goleadora en la definición. Sin enmabrgo, a diferencia de lo que pronosticó para Argentina, tuvo buenos augurios para el compañero de Messi en el PSG. “Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, advirtió.

Ibrahimovic también recordó también que durante la máxima cita se mostró a favor de que Argentina se llevara el trofeo, más que nada por Lionel Messi. “Dije que Argentina ganaría el Mundial, porque si se quiere recordar este Mundial de Qatar para el resto de la historia, ¿quién debería ganar? Messi, no Mbappé, porque Messi está considerado el mejor jugador de la historia. Estaba seguro de que iba a ganar”, sentenció el siempre polémico delantero sueco.