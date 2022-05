Escándalo en el fútbol brasileño: un futbolista estuvo a punto de golpear a una árbitra tras ser expulsado

El fútbol de Brasil registró un violento episodio, ya que un futbolista intentó agredir a una árbitra luego de ser expulsado, provocando incluso el actuar de sus propios compañeros para que la situación no pasara a mayores. Esto ocurrió en el encuentro entre Retro y Náutico, por el Campeonato Pernambucano.

Iban 21 minutos de partido y el marcador estaba igualado sin goles, cuando la jueza Debórah Cecília fue llamada por el VAR para revisar una agresión de Jean Carlos, del Náutico. En las imágenes se ve al aludido propinarle un codazo a su rival, por lo tanto la réferi, al repasar la jugada, toma la decisión de mostrarle la tarjeta roja. Al ser expulsado, Jean Carlos estalló de furia e intentó agredir a la mujer, que reaccionó retrocediendo y marcando distancia.

Para su fortuna, los propios compañeros del jugador expulsado, y también los rivales, reaccionaron ante esto y se metieron en escena para contenerlo. “Perdió por completo la cabeza. Calma, Jean Carlos”, dice el relator del partido para la señal oficial. Jean Carlos, indignado, debió salir de la cancha acompañado por algunos de sus compañeros. La secuencia se viralizó más allá de Brasil.

Luego de este hecho, el jugador emitió un video en sus redes sociales, pidiendo las disculpas respectivas a la árbitra Debórah Cecília.

“En el momento de la expulsión, sí, estaba muy molesto, perdí la cabeza, porque sabía que no le había pegado un codazo, sino que había hecho el movimiento para quitarle el brazo (al rival). Nunca la insulté. Cada vez que me acercaba para hablar con ella, era sobre mí tratando de quitarle el brazo, para explicar que no le había dado un codazo, pero entiendo por las fotos que parece que podría hacer algo. Nunca he puesto una mano sobre una mujer y nunca lo haría. Si Debórah alguna vez pensó que esto podría pasar, me disculpo con ella, me disculpo con todas las mujeres, con todos los fanáticos, que estaban viendo o que vieron alguna noticia”, declaró.