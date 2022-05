Crece la polémica en el tenis mundial: Nadal y Djokovic salen en defensa de los tenistas vetados por Wimbledon

Con el arranque del Masters 1000 de Madrid, los mejores tenistas del mundo han vuelto a tener ruedas de prensa y entrevistas. Una situación que inevitablemente los ha llevado a conversar y opinar sobre la mayor polémica que enfrenta el mundo del deporte blanco en el último tiempo: El veto de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos.

Y dos de los tenistas más laureados de la historia ya dieron su opinión al respecto. Rafael Nadal y Novak Djokovic manifestaron su molestia con la medida, con el español incluso diciendo que incluso los jugadores en conjunto podrían tomar una “decisión al respecto”. Declaraciones que se dan en medio de rumores de que la ATP y la WTA podrían quitarle los puntos al evento británico.

Una historia que comenzó el 20 de abril cuando el All England Club emitió un comunicado en donde se anunciaba la prohibición de que tenistas rusos y bielorrusos disputaran el tercer Grand Slam de la temporada. Una medida que provocó un terremoto en el tenis, pero que fue adoptada por la Federación Británica de Tenis, prologando esta determinación a los torneos de Queen’s, Nottingham, Birmingham y Eastbourne. Todos eventos previos a Wimbledon.

Nadal y Djokovic en contra del veto

En las inmediaciones de la Caja Mágica uno de los temas más calientes es el veto lanzado por el Abierto Británico. Cada vez que un tenista que sienta en una sala de prensa, las preguntas sobre la situación caen a montones. Haciendo inevitable que tomen una postura.

Fue por eso que Rafael Nadal abordó de inmediato la problemática. “Es muy injusto de cara a mis compañeros. ¿Qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra? Lo siento por ellos y ojalá no fuera así pero al final sabemos que esto es lo que hay. Vamos a ver si tomamos algún tipo de decisión al respecto”, comenzó diciendo el balear, quien vuelve a las canchas tras una lesión de un mes producto de una fractura en una de sus costillas.

En la misma línea profundizó en que lamentablemente solo el torneo es el que puede suspender esa decisión. “Cuando el Gobierno pone unas medidas hay que seguirlas. En este caso es Wimbledon que toma esa decisión sin tener la obligatoriedad de tomarla. Los ‘Grand Slam’ son los torneos que puntuamos más. Tendremos que ver las medidas que se toman. Es una cosa muy injusta para ellos”, cerró el ganador de 21 grandes.

Pero el español no fue el único que comentó este hecho. Novak Djokovic, quien ya había cuestionado la medida durante el ATP de Belgrado, volvió a cargar contra Wimbledon, dando incluso una posible solución al problema. “Sigo pensando que no apoyo la situación, creo que no está bien. Probablemente la solución más realista es proteger los puntos de los jugadores rusos y bielorrusos que no van a jugar. Pero, Wimbledon y los Grand Slams son torneos que significan más que ganar 2.000 puntos para el ranking”, aportó Nole.

Además, el número uno del mundo adelantó que la asociación profesional de tenis podría tomar medidas. “No es una situación fácil en la que estar para los jugadores rusos. Es uno de los torneos más grandes, si no es el más grande del mundo. Es duro, entiendo que hay frustración, creo que la ATP va a analizar la situación para ver qué se puede hacer”, adelantó.

¿Wimbledon sin puntos?

La ATP y la WTA fueron claras con su postura ante el veto del torneo más importante del mundo con los jugadores del país que invade Ucrania. “La discriminación basada en la nacionalidad constituye asimismo una violación de nuestros acuerdos”, acusaron los organizamos el mismo día en que se hizo pública la noticia. Una declaración de principios, que podría llevar a sanciones nunca antes vista.

Esto, ya que diversas fuentes han anunciado que ambas organizaciones se reunirán esta semana para considerar quitar todos los puntos del torneo inglés. Una medida que transformaría a Wimbledon en un evento casi de exhibición, en donde el único valor sería sumar un Grand Slam a la vitrina. Las 2000 unidades que entrega, serían una anécdota para este año.

Steve Simon, presidente del ATP, ya había adelantado esto hace unas semanas. “Estas decisiones son una violación de las reglas de Grand Slam y WTA. Les hemos informado formalmente de nuestra posición, reservándonos el derecho de imponer las sanciones apropiadas, que pueden incluir la retirada de los puntos de clasificación otorgados en Wimbledon o multas”, amenazó.

Cabe recordar que según las reglas estipuladas entre ATP, WTA y los Grand Slams, está especificado que la participación de jugadores se basa únicamente en su clasificación dentro de los rankings mundiales.