La advertencia de César Pinares: “Voy a llegar de la mejor forma al partido con Everton”

Universidad Católica continúa su preparación de cara al inicio del Torneo Nacional, donde enfrentará a Everton en Viña del Mar, en la primera fecha, la próxima semana. Al respecto, el volante César Pinares destacó la pretemporada realizada en San Carlos de Apoquindo, y sostuvo que llegará en buena forma para el campeonato.

“Es un punto a favor el comenzar la pretemporada de cero, sobre todo, en esta parte en que estamos iniciando, llegan jugadores nuevos y la adaptación es todo un proceso. Estar en el camarín y el irnos conociendo dentro de la cancha ha sido muy positivo. Estoy muy contento por estar en este proceso desde el día uno. Me siento cada vez mejor. Estos partidos amistosos han sido positivos para todos. Voy a llegar de la mejor forma al inicio del torneo”, advirtió.

El exjugador de Gremio valoró los amistosos internacionales del cuadro cruzado, que este sábado enfrentará a Rosario Central, aunque lamentó que sea a puertas cerradas por los problemas del estadio Santa Laura. “Soy de los que piensa que jugar lo más posible es muy positivo. Lo ideal es hacerlo en un estadio, con gente, pero estos roces internacionales son muy buenos. Son la vara con la que te mides cuando juegas torneos internacionales, el ritmo es diferente. Entre más se juega, es mejor; llegar con un buen roce, no desde cero a un partido de inicio de campeonato. Siempre es positivo jugar, más con equipos extranjeros”, aseguró.

En ese sentido, Pinares espera que el campo del estadio donde sean locales esta temporada esté en las mejores condiciones. “Lo ideal es jugar en una buena cancha, porque la cancha donde entrenamos está en muy buenas condiciones. Después, no pasa por nuestras manos, tenemos que adaptarnos, pero esperemos que se logre tener un equilibrio de una buena cancha y un estadio donde el público nos pueda ir a apoyar. Que sea un equilibrio que nos sume”, agregó.

Por último, el mediocampista ofensivo del elenco de la franja afirmó que el objetivo de este año es ir por el título, y que por eso aprovecharán los días que restan para el debut para corregir y perfeccionar ciertos aspectos del juego.

“Si hay cosas que mejorar, estos partidos te lo dan. Si falta un poco más de algo, está la semana para trabajar. Quedan 10 días, si hay algo por mejorar, lo estamos trabajando desde ahora, pero me he sentido bastante bien, he hecho una buena pretemporada, voy a llegar de la mejor forma al partido con Everton. La pretemporada ha sido buena, todos mis compañeros han trabajado de buena forma, muy profesionales todos. Nos estamos preparando porque tenemos un objetivo claro”, concluyó.