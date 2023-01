Cancino y Basagoitía brillan en el primer día del Latinoamericano Amateur de Golf en Puerto Rico

Un buen día tuvo el contingente nacional en la primera ronda del Latin America Amateur Championship 2023, que se disputa en Río Grande, Puerto Rico. A pesar de la intensa lluvia que cayó la madrugada de este jueves en el Grand Reserve Golf Club, la cancha aguantó bien y las condiciones en la jornada matutina fueron las óptimas para desarrollar la vuelta.

Juan Ignacio Basagoitía dio una de las sorpresas y se metió en la pelea, con una tarjeta de 68 tiros (-4), quedando en la sexta ubicación. Mientras que en la tarde, Martín Cancino mostró un altísimo nivel para meterse en el segundo lugar de la competencia, con 67 impactos (-5) y a un tiro del líder, el colombiano Mateo Fuenmayor (-6).

El mejor chileno de la jornada supo controlar las complicaciones atmosféricas comenzando desde el décimo hoyo. Con seis birdies (en las banderas 11, 14, 4, 5, 6 y 9) y un bogey (15), casi no tuvo fisuras en su juego y celebró una gran faena.

“Fue una muy buena vuelta, me tocó jugar en la tarde. El viento fue un factor muy importante y quedo contento con este comienzo. Sin duda uno no puede ganar un campeonato el primero día, pero sí lo puede perder. Si uno juega muy mal, después se pone muy complicado. Así que feliz de haber comenzado bien”, destacó.

Sobre cómo enfrentó al viento, el chileno comentó: “Uno trata de pegarle a la pelota un poco más bajo, jugar por los lados buenos, y hoy se me dio muy bien ese tipo de golpes. Hay que ser estratégico; saber cuándo atacar y cuándo no, pero el viento fue el factor número uno”.

En relación a sus expectativas para la jornada de viernes, el deportista nacional se mostró satisfecho por abrir. “Mañana me toca jugar en la mañana, así que eso está claro que va a ser mejor. En todo caso, el campeonato es muy largo, es solo el comienzo y no me pongo tantas expectativas todavía”, señaló.

Sorpresa matutina

Dos birdies en los hoyos dos y tres, respectivamente, auguraron que la jornada sería buena para Juan Ignacio Basagoitía, quien en la previa anunció su retiro para dedicarse a su trabajo. Luego, dos descuentos a la cancha en el 11 y en el 18 sirvieron para cerrar un día sin errores.

“Sin duda partir bien cuando uno no ha jugado tanto -esa es la verdad- obviamente sirve para la confianza. Hice dos putters de lejos en el uno y metí un buen putter en el dos y tres. Eso me dio impulso. Después, a lo largo de la vuelta, tuve un par de hoyos en los que tenía putters para salvar y seguir a punta de pares y birdies, y los pude meter. Terminé con un birdie en el 18 muy bueno y la verdad que, cuando uno juega así, todo sale más o menos fácil y es muy agradable. Queda harto torneo y ojalá seguir jugándolo bien. Hay que hacer buenos swings y pegar buenos tiros. Eso es lo que hay que tener en mente”, expresó.

Juan Ignacio Basagoitía, en acción en el tee del hoyo 13. Foto: LAAC.

En tanto, Clemente Silva no se achicó en su estreno y terminó con 71 impactos (-1) gracias a dos birdies (5 y 18), que lo ubicaron en la casilla 24. “Hoy fue mi debut en el LAAC. Al principio estaba nervioso, porque es el torneo más importante de la región y es de los mejores del mundo. Me sentí muy bien, le pegué muy bien a la pelota. En el hoyo 14 tiré la pelota al agua con el drive, pero hice un buen bogey, pero en general jugué muy bien de tee a green. Los putters no quisieron entrar. De repente aquí los greens con pelos lo hacen más difícil, pero estoy feliz”.

Por su parte, Martín León y Lukas Roessler no tuvieron una buena jornada al quedar en las posiciones 57 (+2) y 72 (+4), respectivamente, y tendrán que bregar bastante para meterse dentro de los 50 (más empates) que buscarán este viernes superar el corte en el césped puertorriqueño.

En tanto, durante el día fue confirmada Ciudad de Panamá como la sede del evento en 2024.