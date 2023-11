La dedicatoria de Damián Pizarro a Jordhy Thompson tras anotarle a La Calera

Colo Colo volvió a entrar en la pelea por el campeonato, después de aprovechar la caída de Cobresal por 3-4 contra Audax Italiano. El Cacique se impuso en el estadio Monumental por 2-0 a Unión La Calera y estrechó la diferencia de puntos.

El autor del primer tanto fue Damián Pizarro, claro que su celebración dio bastante que hablar. El delantero posó frente a las cámaras haciendo un gesto con los dedos con los que conformó un 24, número que hace referencia al que utilizó en el campeonato Jordhy Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por femicidio frustrado en contra de su pareja.

Luego, utilizó sus redes sociales para reafirmar su compromiso con su compañero de equipo. En una historia de Instagram publicó la imagen en la que forma el 24 con los dedos junto a otra fotografía en la que está abrazando a Thompson.

Eso no fue todo, pues para acompañar esto utilizó una canción de Grupo Manía, donde la parte escogida señala: “Hermano, yo no me explico por qué hay gente que nuestro sueño quiere destruir. No saben que es demasiado, que hemos llorado, que hemos luchado”.

Foto: Instagram.

Cabe recordar que el pasado seis de noviembre el jugador fue detenido en La Florida después de que volviera a atacar a su pareja. Horas después del hecho, Colo Colo emitió un comunicado oficial en el que decidían apartarlo del primer equipo.

Ya durante la tarde, el delantero terminó en prisión preventiva tras ser imputado por femicidio frustrado y desacato.

En tribunales Patricia Villablanca, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, comenzó detallando la agresión: “El 6 de noviembre a las 00.05 horas, en el interior del domicilio ubicado en Vicuña Mackenna de la comuna de La Florida, el imputado, quien estaba bajo los efectos del alcohol, comienza una discusión con su conviviente por celos”, empezó diciendo.

“A raíz de lo cual la insulta, para en un momento dado, abalanzarse sobre ella comenzando a tirarle el pelo, gritándole ‘te odio’, tomándole la cara y propinándole golpes de puño en el rostro, mordiéndola en el brazo izquierdo. La víctima con gritos comienza a pedir ayuda, mientras el imputado le grita ‘cállate gila conch...’, y por el objeto de darle muerte, le tapa la boca y nariz con sus manos, subiéndola a la cama, donde la toma del cuello, comienza a asfixiarla, mientras le grita ‘te odio, te odio maraca conch’”, agregó.

“Nos parece que, por características, por la forma en que se ejerció la violencia, la cantidad, del imputado hacia la víctima, los lugares vitales, tomarla del cuello, intentar asfixiarle; son acciones que son claras de que el imputado buscaba quitarle la vida a la víctima. Con esos antecedentes creemos que se encuentra presente el dolo”, aseguró la fiscal más adelante.

El femicidio frustrado acarrea penas que fluctúan entre el presidio mayor en su grado máximo al presidio perpetuo. Es decir, parte en los 10 años y un día de privación de libertad.