La dedicatoria de Everton: “Falleció la madre del profesor, mínimo teníamos que devolverle la pasión”

Con un único gol de Cristian Menéndez, Everton venció a Santiago Wanderers en el Sausalito de Viña del Mar. Los ruleteros se quedaron con el clásico porteño en un trabajado encuentro que tuvo una dedicatoria especial. En la semana falleció la madre de Roberto Sensini, entrenador del Oro y Cielo, quien prefirió quedarse entrenando al plantel y no viajar a Argentina. Por lo mismo, el equipo le dedicó la victoria.

“En nuestra cancha, en el clásico, era un partido muy especial. Por sobre todo por al perdida que tuvo el profe, este triunfo es para él”, comentó Menéndez a TNT Sports, quien marcó el 1-0 que el equipo completo festejó con el DT.

Por su parte, Franco Torgnascioli, portero de los de Viña, también tuvo palabras para la difícil semana de Sensini: “Fue impresionante lo que hizo el profesor, falleció la madre, mínimo teníamos que devolverle la pasión que le puso él”.

Por último, el técnico también se refirió a las muestras de cariño que recibió desde el plantel. “Son muchas emociones juntas, no fue una semana ideal en lo personal. Los veía en la semana con ganas de dar todo y lo hicieron. Les agradecí personalmente a cada uno porque me dieron una gran alegría”, comentó, cerrando con la alegría de romper una mala racha en los clásicos de la Quinta Región: “Las estadísticas están para romperlas. Esperemos que no sea el último que ganemos”.