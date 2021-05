Ben Brereton, la nueva carta de la Roja: “Quiero jugar como nueve, donde pueda anotar la mayor cantidad de goles”

Benjamin Anthony Brereton, conocido simplemente como Ben Brereton, habla poco y nada de español. A sus 22 años, el espigado delantero de padre inglés y madre chilena, que milita en el Blackburn Rovers de la Championship, se convirtió en la nueva esperanza de gol de la Roja, de cara a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar y la Copa América.

En su primera semana como futbolista de la selección chilena, comandada por el técnico Martín Lasarte, Brereton acepta conversar con El Deportivo sobre esta nueva aventura que inicia lejos de su tierra natal, sobre sus sensaciones y también de su experiencia en Juan Pinto Durán, un lugar que era totalmente desconocido para él, hasta ahora, y en donde lo recibieron de la mejor manera, según dice.

La entrevista estaba pactada para las 17.30 del viernes recién pasado. A eso de las 17.50, el rostro de Brereton aparece en el Zoom, junto al del español-británico Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh). Ambos llevan puestas mascarillas quirúrgicas, tal como señalan los protocolos para prevenir el contagio del Covid-19. “Estamos en el hotel. Por favor, que las preguntas sean fuertes para poder escuchar bien, porque hay música por acá”, señala el ejecutivo fichado por Pablo Milad, presidente de la ANFP. El excazatalentos del Arsenal las oficiará de interlocutor de la conversación.

¿Qué expectativas le genera jugar en la selección chilena?

Llego a un equipo de un gran nivel, con grandes futbolistas. Debo adaptarme, pero tengo una gran ilusión de comenzar esta nueva aventura.

¿Qué sabía del fútbol chileno antes de unirse a la Roja?

Sé que son un equipo muy exitoso, que gana partidos y que ganó la Copa América. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia, así que estoy muy emocionado de aprender de ellos y así mejorar.

¿De qué club chileno es hincha su madre y su abuelo paterno? ¿Les gusta el fútbol?

Mi mamá no es seguidora del fútbol, pero mi abuelo seguía mucho a la selección chilena, más que a un equipo en concreto. Y cada vez que Chile jugaba, él los apoyaba. En ocasiones, se generaban discusiones familiares sobre qué selección era la mejor, si la chilena o la inglesa.

¿Cuál es su historia familiar?

Mi madre nació en Concepción y llegó a Inglaterra cuando tenía 14 años. Allí conoció a mi papá y se quedó allí para siempre. Mi abuelo es de Santiago y trabajó aquí, pero luego se mudó al Reino Unido. También tengo tíos, tías y primos en Santiago y Concepción.

Jugar un minuto por Chile significa eliminar la opción de jugar alguna vez por la selección de Inglaterra. ¿Eso le genera algún conflicto emocional?

Definitivamente, no. Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile.

Se han hecho muchos comentarios y análisis sobre su estilo de juego, pero ¿cómo se define usted mismo? ¿Cuáles son sus características?

Me defino como un futbolista que le gusta estar en contacto con la pelota. Algunos pueden pensar que por mi envergadura no es así, pero a mí me gusta tener la pelota y atacar la línea defensiva, hacer movimientos al espacio, entrar en el último tercio del campo y crear ocasiones de gol, porque soy un jugador netamente ofensivo.

¿Se encontró con un nivel de trabajo muy distinto al que se acostumbra en Inglaterra?

Es un poco temprano para hacer un poco de juicio sobre eso, ya que llevo solo tres sesiones de entrenamiento, pero me he dado cuenta de la velocidad en la ejecución del pase, que el fútbol en sí es mucho más rápido y que los jugadores son muy técnicos.

Ben Brereton, en primer plano, teniendo su primera práctica con la Selección. FOTO: ANFP.

¿Cree que el poco manejo del idioma español pueda ser un problema para usted, durante las concentraciones y la estadía con la selección chilena?

No. He estado aprendiendo palabras claves en el campo. También me facilitaron las palabras futbolísticas básicas, además que el entendimiento con mis compañeros en Juan Pinto Durán ha sido muy bueno.

Sabemos que puede cumplir las dos funciones, pero ¿qué prefiere? ¿Ir por la banda, como un extremo abierto, casi como un puntero, o ser un centrodelantero neto, un goleador de área?

Crecí como un delantero centro. Era el delantero centro de la selección Sub 17 y Sub 19 de Inglaterra, entonces siempre he jugado como delantero centro. Últimamente, en mi club (Blackburn Rovers) me han puesto en la banda izquierda y derecha, pero donde quiero jugar es como nueve, donde pueda anotar la mayor cantidad de goles.

¿Cómo fue el recibimiento de sus nuevos compañeros de la Roja? Cuente un poco cómo fueron estos primeros días con la Selección, en Juan Pinto Durán.

Todos me han recibido muy bien, tanto jugadores como cuerpo técnico. Obviamente, he conversado más con Francisco Sierralta, que habla un muy buen inglés y juega en la misma categoría que yo (Championship). También he hablado mucho con Sebastián Vegas, porque estuve con él la primera noche en Juan Pinto Durán, y él también habla muy bien inglés; pero, en líneas generales, me he llevado muy bien con todos.

En el plantel existe la tradición de que los jugadores nuevos deben bailar o cantar delante de sus compañeros, como una especie de iniciación. ¿Ha pensado en qué canción cantará?

La única canción en español que conozco es “Feliz Navidad”. Así que quizás sea esa.

¿Hay algún jugador de la selección chilena que haya conocido estos días y que le haya llamado la atención? Supongo que ya conocía perfectamente a Alexis Sánchez y Claudio Bravo, quienes jugaron en Inglaterra, y que también conocía a Arturo Vidal…

Obviamente, conocía a jugadores como Alexis, Vidal y Bravo, porque los había visto jugar no solo con la Selección, sino también con sus respectivos clubes y ganar trofeos. La primera impresión que tuve de ellos en los entrenamientos fue su alto nivel técnico, es lo que más me ha impresionado.

¿Está consciente de que una de las grandes búsquedas de la Selección, en los últimos años, es la de un goleador consolidado? ¿Usted cree que puede ser la solución?

Eso espero. Daré mi mejor esfuerzo para que así sea. Si me toca ponerme la camiseta roja intentaré hacer lo mejor posible y anotar la mayor cantidad de goles que pueda y aportar al juego del equipo.

¿Cómo fue su proceso de reclutamiento en la selección chilena? ¿Cuándo se dio el primer contacto? ¿En qué momento usted decide aceptar el llamado y ser jugador de la Roja?

Yo sabía que me seguían hace un tiempo, pero el proceso del pasaporte y la nacionalidad comenzó concretamente hace tres o cuatro meses. Ahí me empecé a tomar en serio esto. Siguiendo las instrucciones de la federación chilena, hice varias visitas al consulado en Londres para conseguir mi nacionalidad de chilena y pasar todos los rigores burocráticos. Ha sido todo un honor tener mi pasaporte chileno, mi RUT y mi carnet.

Tanto en Eliminatorias como en Copa América, Chile enfrentará a selecciones con grandes jugadores como Messi y Neymar. ¿Qué le parece tener esa oportunidad?

Para mí sería un honor jugar contra esos jugadores, pero ante todo es jugar junto a los nuestros, que también tienen calidad. Y aspiramos a ganarles a esos jugadores y obtener los puntos que tantos necesitamos. Así que sí, pienso en esos nombres, pero primero pienso en los nuestros y en lo que somos capaces de hacer.

¿Se aprendió el himno chileno?

Sí, un poquito, en mi pieza. Me sé el ritmo, pero no todas las palabras.

¿Sabe que la parte final se canta a capela?

No, no sabía. Pero sí he notado que los jugadores cantan el himno.