La Florida y Santiago 2023 oficializan el acuerdo para la ceremonia de clausura y el fútbol paralímpico

A nueve días del comienzo de los Juegos Panamericanos, se oficializó al Estadio Bicentenario de la Florida como la sede de la ceremonia de clausura y del Fútbol PC (Parálisis Cerebral). Acuerdo que fue anunciado por Harold Mayne-Nicholls, CEO de Santiago 2023, y Rodolfo Carter, alcalde de la comuna.

“Cuando recibimos el llamado del director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, me expresó que estaban con ciertas dificultades para conseguir recinto para esta ceremonia. En la municipalidad de La Florida tenemos un enorme compromiso con el deporte y no dudamos en acceder a la petición, porque los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, son un evento a nivel país, donde todos estamos involucrados. Por eso, nos pusimos a disposición y de manera gratuita, facilitamos el recinto”, agregó el alcalde en la ceremonia.

“Es un orgullo para nuestra comuna ser sede del evento multideportivo más importante de la historia de Chile a nivel de organización, porque no solamente se realizará la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos, sino que será escenario del Fútbol PC de los Juegos Parapanamericanos y la competencia de bowling, que será en el mall Plaza Vespucio”, añadió Carter.

Harold Mayne Nicholls también valoró el acuerdo, destacando el rol de la comuna en estos Juegos. “Quiero agradecer al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por este tremendo gesto que hizo con nosotros. Hace menos de una semana lo llamé, le dije que teníamos muchísimo interés de gente por venir a la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos y teníamos necesidad de un recinto más amplio… No sé si se demoró más de 10 segundos en decirme ‘sí, no hay ningún problema´”, mencionó el CEO de Santiago 2023.

En esa línea agregó: “Lo que más me impresionó, porque tengo que decirlo, cuando le dije ´bueno usted me fija las condiciones económicas para pagar esto´, dijo ´no, un proyecto donde están involucrado todo el país, nosotros no podemos cobrar’. Se lo agradezco, el gesto que nos preste el estadio, por supuesto, pero además el compromiso, porque tener la clausura aquí a nosotros nos significa muchísimo por el compromiso de la autoridad, por la gran comuna que es La Florida”, expresó.

Departamentos para medallistas en Santiago 2023

El alcalde Carter reiteró la solicitud para que cada deportista que obtenga una medalla en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos reciba uno de los 1.355 departamentos de la Villa Panamericana, ubicada en Cerrillos.

“Nuestros deportistas se la jugarán por Chile, y merecen que el Estado valore con hechos una vida de esfuerzo y mérito. Por eso, pedimos al Presidente Boric, que en reconocimiento al ejemplo de sacrificio, disciplina y compromiso de nuestros héroes deportivos y de sus familias, cada medallista chileno reciba como premio un departamento en la Villa Santiago 2023 del Parque Bicentenario de Cerrillos”, afirmó Carter.