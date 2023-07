La increíble defensa de Fernando de Paul tras el gol no cobrado a La Calera: “No vi que entró”

El autogol no cobrado de Alan Saldivia aún pena en en el Monumental. La jugada que ocurrió a los diez segundos de iniciado el cotejo entre Colo Colo y La Calera por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile, pudo cambiar la historia del encuentro.

Más aún si se piensa que inmediatamente después, Jordhy Thompson abriría el marcador para el Cacique y comenzaría a estructurar la goleada con la que los dueños de casa conseguirían su paso a la siguiente ronda. Por lo mismo, una de las dudas que había qué resolver era cuál era la visión del portero local, Fernando De Paul, y si había visto que la pelota traspasó la línea de sentencia.

“Lo hablé con el línea (Claudio Urrutia) y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida y asumió el error”, asegura el argentino nacionalizado chileno. Luego agrega que “esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie. Esta vez fue en contra del rival, pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó”, asevera.

Por su parte, el jefe de los árbitros -Roberto Tobar- justificó el accionar de sus colegas por ser una “situación, muy poco frecuente. A a los 10 segundos de iniciado el partido, hace que los árbitros no estuvieran activados al cien por ciento y a raíz de esto no estuvieran en una ubicación adecuada para tomar la mejor decisión”.

Eso sí, Tobar advierte que “este tipo de situaciones nos obliga a seguir reforzando con el plantel de árbitros situaciones que son inesperadas, donde la concentración y la buena ubicación priman para tomar una muy buena decisión”.

Claro que era más o menos difícil que tomaran la decisión correcta, pues tal cómo lo describe el técnico de los actuales campeones del fútbol chileno, Gustavo Quinteros, “el línea está lejos y por eso no lo ve y con el cuerpo del arquero (De Paul) no alcanza a ver que la pelota había entrado, pero fue gol”.