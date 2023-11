La lucha constante de Carlos Caszely en sus años más difíciles

Carlos Caszely es de esas figuras entrañables que hoy escasean en el mundo del fútbol. Respetado y querido por todos, incluso, por los que fueron sus rivales en la cancha, el Rey del Metro Cuadrado enfrenta otra prueba complicada a sus 73 años de vida. El astro sufrió el fin de semana un accidente isquémico transitorio, del que se está recuperando gracias a la oportuna acción de su familia.

El sábado pasado se encontraba almorzando con su hijo Piero, coordinador general del equipo femenino de Colo Colo, cuando de pronto comenzó a balbucear y a presentar dificultades en el habla. Por consejo de un médico presente en el restaurant, el exfutbolista fue trasladado rápidamente a la Clínica Las Condes, donde se le diagnosticó el cuadro y se actuó a tiempo.

“Gracias a la oportuna reacción del paciente y su familia y la asistencia de personal médico, el Sr. Caszely actualmente se encuentra estable, asintomático y evolucionando satisfactoriamente. Además, los estudios clínicos permitieron descartar un infarto cerebral por lo que se está evaluando su alta médica en las próximas horas”, expresó el centro asistencial mediante un comunicado, la tarde del lunes, lo que se hizo efectivo ayer martes.

Este es uno más de las dificultades que ha ido enfrentado el ídolo en el último tiempo, siendo su familia un pilar fundamental para enfrentar los duros golpes que la vida pone en el camino, como el que recibió el 22 de febrero del año pasado: ese día y tras una dura batalla contra el cáncer falleció María de los Ángeles Guerra, su esposa por casi 50 años.

Carlos Caszely junto a María de los Ángeles Guerra vestidos de huasos. Foto: Valerie Caszely

Tras la devastadora noticia, Caszely recibió numerosas muestras de afecto e incluso sus hijos ofrecieron llevarlo a vivir con ellos, pero no aceptó. Tampoco quiso recibir algún tipo de medicamento para enfrentar el delicado momento anímico que vivía pues, según cuentan en su entorno, no suele ser una persona que le guste tomar pastillas. No bebe alcohol tampoco, aunque sí fuma mucho.

“Hay que tratar que la angustia se vaya, porque el dolor no se va nunca, hay que aprender a vivir con el dolor, pero no me puedo caer, porque si la Ángeles estuviera conmigo, estaría empujándome: ‘Vamos, vamos, sé fuerte, una vez más’. Me digo cómo voy a estar complicando a mis hijos (…). Voy a empezar a salir porque tengo que salir adelante. Con la angustia, antes lloraba todo el día, hoy día lloro menos y estoy empezando a sonreír”, contó en una entrevista con Canal 13.

Cerca de Colo Colo

Esa actitud y el afecto de los amigos y su familia han ido levantándolo. También se ha involucrado mucho con el Club Social y Deportivo Colo Colo en diversas actividades, como por ejemplo el homenaje que se le realizó al equipo de 1973, finalista de Copa Libertadores. “Eso lo hicimos prácticamente en conjunto con Carlos. Junto a Luis Venegas estuvimos trabajando en toda la preparación. Nos juntábamos todos los lunes, aprovechando que él iba a los partidos de Colo Colo de todos los tiempos”, relata Matías Camacho, timonel del CSD.

El dirigente cuenta que esa celebración nació a instancias del propio Caszely. “Nos dijo ‘oye, nunca se ha homenajeado al Colo Colo 73 como corresponde, y ahí empezamos a trabajar juntos. Él nos ha colaborado también en campañas y otras cosas Así que sí, hemos estado bien cerca”, agrega. De hecho, la credencial de socios tiene una imagen conmemorativa de ese hito.

En ese sentido, destaca la valentía del Chino para enfrentar estos momentos duros. “A Carlos le tocó con el fallecimiento de su esposa una prueba bien difícil de vida, pero todos sabemos el nivel de crack y de persona que es. Y, por lo tanto, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, que es estar al lado de de un ídolo que le entregó tanto a Colo Colo y al fútbol chileno. Nosotros hemos estado acompañándolo siempre y brindándole una fuerza. Lo mismo que ahora, en este episodio del que también sabemos se va a sobreponer como el crack que él es”, destaca.

En ese sentido, el nexo directo es Piero. “Él trabaja en Colo Colo y además ha hecho una muy buena pega a cargo del fútbol femenino. Entonces, siempre estamos conversando con él para informarnos de todo lo que sea necesario”, apunta.

Raquetas y palas

En medio de su duelo, también el año pasado aceptó viajar a Lima a ver al equipo chileno de Copa Davis que derrotó a Perú. Ahí a instancias de Nicolás Massú y Julio Videla, exgerente de la Federación de Tenis e hijo del recordado comunicador de igual nombre y muy amigo de Caszely, se sumó a la travesía. Eso sí, con la condición de pagarse él sus gastos. “Ha sido un fin de semana mágico junto a mis nietas. Sólo tengo palabras de agradecimientos para @massunico por el gesto a la @federaciondetenis a los jugadores @tabilo97 @nicojarry @glamafeliu #Matiassoto y #Diego Fernández por el lindo triunfo, pero sobre todo, agradecer a @julio_adrian_videla_orellana_ y su cariño enorme conmigo y su tía Mary. Gracias muchachos, GRANDE CHILE”, escribió a modo de agradecimiento.

Carlos Caszely, en la cancha de pádel.

Y si de raquetas se trata, Caszely también se animó con el pádel. “No es intenso, jugamos puros viejitos. Me regalaron una pala y la ropa y las zapatillas son las que uno usa. Nada especial”, contó a El Deportivo en junio pasado. “Somos un grupo de la universidad y somos todos futboleros. Me invitaron y me pareció una buena idea. Por eso estoy jugando”, expresó.

Una de sus recientes apariciones públicas se registró en la despedida de Matías Fernández. Ahí también recibió el cariño de la gente, el mismo que sigue siendo un importante motor en los momentos más delicados que ha enfrentado.