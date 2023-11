La radical postura de Alfredo Stöhwing respecto del futuro de Jordhy Thompson en Colo Colo

La prisión preventiva que cumple Jordhy Thompson después de los últimos acontecimientos de violencia en contra de su pareja, Camila Sepúlveda, bajo los cargos de femicidio frustrado y desacato, remecieron a Colo Colo. Una vez más, hay que decir. Los episodios no son nuevos y, de hecho, el jugador tenía que cumplir una medida cautelar en el marco de la suspensión condicional del procedimiento por una anterior denuncia. Como no lo hizo y, para peor, recayó en la conducta, ahora está internado en el penal Santiago 1, en calidad de imputado. La medida se extiende por 45 días, aunque la defensa del jugador intenta revertirla.

Mientras se resuelve la situación judicial del futbolista, en Colo Colo comienzan a analizar el futuro del antofagastino en el club. Hay dos certezas iniciales: que después de conocerse los nuevos hechos el club le apartó del plantel de honor y que su contrato termina en diciembre de 2024.

La firmeza de Stöhwing

A Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro, el lío que ha generado Thompson le provoca una sensación que se parece bastante a la molestia. Ni el triunfo sobre Unión La Calera, que revitaliza las opciones del Cacique de pelear por el título en el Campeonato Nacional, consigue dibujarle una sonrisa plena en el rostro. El timonel de Blanco y Negro asume que, independientemente de analizar la victoria alba en Macul y hasta abordar la continuidad de Gustavo Quinteros, tendrá que dedicarle tiempo a una materia que, incluso, ha llegado a provocar convulsiones internas, como la condena del plantel femenino hacia las acciones de Thompson.

El presidente de la concesionaria que administra al Cacique, parte aclarándole a El Deportivo que la actualidad de Thompson está a cargo de los dos abogados que le representan: el que lo asesoró en la audiencia de formalización de cargos y el que contrató en forma particular. “No tengo ninguna novedad en especial, porque no hemos tenido contacto, en realidad, con los abogados. Yo, además, estaba de viaje. Vengo llegando, hoy en la mañana (el domingo, día del duelo ante los cementeros). No hemos tenido ninguna novedad. Solo lo que se ha sabido hasta ahora”, explica a El Deportivo, graficando la distancia que toma el club respecto del proceso.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro. (Foto: Agenciauno)

La postura más categórica del mandamás albo puede, perfectamente, dividirse en dos partes. Es la que aborda el futuro del jugador en el club. La primera, es, de hecho, conocida. “No nos hemos puesto a evaluar la continuidad del jugador. Está separado del plantel, no va a jugar en el resto del año”, sostiene, respecto de una medida, que en la práctica, aunque se adoptó antes del dictamen judicial calza con el peor escenario inicial posible: que Thompson deba cumplir íntegramente la drástica medida cautelar que se le aplicó.

La segunda parte es decidora. “Y, en realidad, como opinión personal, veo difícil que juegue el próximo año también”, establece, dejando un leve margen a la duda. “Pero ya veremos”, advierte, respecto de una decisión que podría comenzar a aclararse en la próxima reunión de directorio de Blanco y Negro, instancia que se convoca para los últimos miércoles de cada mes.

Decisión drástica

La postura del dirigente es radical, al menos respecto del panorama que se conoce públicamente. “Las acusaciones son bastante graves. Por supuesto que hay que esperar la investigación judicial y ver qué determinen los tribunales”, sentencia, respecto del problema específico.

Luego, ahonda en las sensaciones personales que le provoca el lío. “Por supuesto que es una gran desilusión, después de todo lo que se le había apoyado y del trabajo que se había hecho con él. Estoy muy desilusionado. Es una noticia muy fuerte”, admite, en otra declaración contundente.

En el Cacique, el caso Thompson es materia de debate. La postura del Club Social, que tiene dos asientos en el directorio de Blanco y Negro, es categórica. “Jordhy Thompson no solo incumplió su compromiso con el club, sino que, además, representa un grave peligro para la integridad de una mujer. Por lo tanto, desde el CSD Colo Colo tenemos la convicción de que no puede continuar en la institución”, estableció, a través de un comunicado público, la entidad que preside Matías Camacho.

En el seno del directorio de Blanco y Negro hay quienes tienen una postura más cautelosa que la de Stöhwing. Hay accionistas que optan por la “prudencia”. “Nos vamos a comer 20 mil críticas, pero, al final del día, hay que esperar qué resuelve la justicia. Hay que separar los planos penal y laboral. En lo laboral, está separado del plantel y eso se va a mantener. La opinión pública ya lo tiene condenado, pero lo que corresponde es esperar”, sostiene un integrante de la mesa de la firma.