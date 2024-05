El masivo recibimiento de los hinchas a Palestino en Bogotá a horas del duelo clave por la Copa Libertadores

Palestino se prepara para enfrentar un nuevo desafío internacional. El conjunto árabe viajó hasta Colombia para enfrentar la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo la posibilidad de pelear por el pase a los octavos de final del torneo.

Por ello, el plantel a cargo del DT Pablo Sánchez viajó este domingo hasta Bogotá donde fue recibido por un gran número de hinchas, destacando la presencia de fanáticos de diversos clubes colombianos.

Este duelo puede resultar clave de cara a las aspiraciones del conjunto chileno para llegar a los octavos de final de la competencia continental. El último triunfo contra Flamengo por 1-0 le permitió al tino tino tomar el segundo puesto del Grupo E, posición que intentarán sostener contra los colombianos que, en contraste, marchan últimos con solo dos unidades.

Antes de su viaje, Vitamina Sánchez entregó algunas claves de lo que será el enfrentamiento entre Palestino y Millonarios.

“Llega un momento en el que ya se empieza a jugar con las distintas situaciones y necesidades de los equipos. Millonarios tiene la obligación de ganar, este y el otro partido, para tener posibilidades concretas. Tenemos que ser inteligentes y jugar con las necesidades del rival”, explicó el adiestrador.

“Será un partido difícil, en altura, con un equipo que está bien en el torneo local, pero necesitado en la copa. Ojalá seamos capaces de demostrar nuestro poderío, seguir en racha en la copa y sumar puntos”, complementó el entrenador.

Las necesidades del rival

Tal como lo señaló el técnico de Palestino, Millonarios tiene la obligación de sumar en la competencia para, al menos, pelear por el tercer lugar y así continuar en la Copa Sudamericana. Tras la última victoria sobre Pereira, Alberto Gamero tomó la palabra para referirse al partido contra los árabes.

“Tenemos una obligación de clasificar, de pelear títulos, de copa internacional... desafortunadamente hemos tenido baches en la copa, aún nos quedan dos partidos, de los que estamos muy optimistas. Hay una serie de muchachos que no les da miedo, ese miedo lo han perdido por los jugadores de experiencia, por la confianza que ellos les dan. No es lo mismo cuando están los ‘caballos’ como uno dice, que cuando están los muchachos, la única manera para que tengan experiencia es jugando”, sostuvo el entrenador de Los Embajadores.

También dio muestras del desgaste provocado por enfrentar la liga local y la Libertadores. “El equipo en el segundo tiempo no fue vulnerable. Hubo una opción de Ibargüen en el segundo tiempo y no más, nos estábamos defendiendo bien. Pereira no jugó a mitad de semana, jugó Cabrera y Giraldo, no más. A nosotros nos tocó un partido duro contra Bolívar, antes de ellos nos tocó Chicó y Junior, mientras que Bolívar no estaba jugando. Es normal que el equipo no haya terminado con la misma chispa que empezó, los jugadores no son de hierro, son humanos”, explicó.

Además, Millonarios deberá salir a buscar el triunfo con dos bajas importantes. Uno de sus principales goleadores, Leonardo Castro, será baja, mientras que su otro ariete, Santiago Giordana se encuentra en duda.

El partido entre Millonarios y Palestino está programado para este martes 14 de mayo a partir de las 22.00 horas de Chile.