La Corte de Apelaciones de Antofagasta revoca la prisión preventiva de uno de los excadetes de Cobreloa imputados por violación grupal

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva de Lucas Román, uno de los nueve excadetes de Cobreloa imputados en el caso de violación grupal contra una mujer, ocurrido en septiembre de 2021, en el marco de una celebración por las Fiestas Patrias. El deportista estaba recluido en el Centro de Detención Preventiva de Calama.

El tribunal de alzada atendió las razones de la defensa, encabezada por el abogado Víctor Contreras, que presentó antecedentes que contradecían la postura del Ministerio Público respecto de la participación del futbolista en los hechos que mantienen a otros ocho deportistas encarcelados.

Acotar la participación

Contreras explica a El Deportivo que se logró determinar que Román no tuvo acceso físico a la víctima y que, en su caso, se comprobó que su participación en el ilícito se remitió a grabar la situación. En ese contexto, se consiguió que la medida fuera sustituida por la de firma mensual, a la espera del desarrollo del juicio respectivo.

“El viernes, la Corte de Apelaciones resolvió la libertad de uno de los cadetes, decretando cautelares de menor intensidad por estimar que la imputación del Ministerio Público no era acorde con la investigación, en los términos que ella planteaba”, detalla el jurista en relación a la respectiva notificación.

La formalización de los cadetes de Cobreloa (Foto: Photosport)

La evaluación, en su caso, es positiva. “Nosotros creemos que es algo favorable que se haya revocado esa prisión preventiva. Eso indica que la imputación no es tan fuerte como ellos creían”, insiste, en contraposición a los fundamentos que planteó la fiscalía durante la audiencia de formalización de cargos.

Contreras, quien asumió la representación de la totalidad de los imputados, anuncia, ahora, que el objetivo es lograr la salida de la cárcel de Rivaldo Hernández, quien forma parte del primer equipo loíno, por una razón similar, aunque la estrategia aún está en fase de definición. En ese contexto, detalla que se está realizando un intenso trabajo de recopilación de antecedentes, en el que participa todo el equipo jurídico que lidera.

El dictamen

Contreras había manifestado a El Deportivo que no compartía la decisión del tribunal de primera instancia. “Me llama la atención cómo se llegó a la conclusión de dictar una prisión preventiva, siendo que los antecedentes eran muy vagos y no daban para fundamentar la medida gravosa”, había sentenciado el viernes, justamente en el marco de la presentación de la apelación.

Ese día, se reunió con los imputados. “Estuvimos prácticamente tres horas conversando, largamente, con todos y cada uno de ellos. Están en un módulo de protección. Confían en su inocencia, los familiares igual. Tienen la plena convicción de qué fue lo que pasó, efectivamente, el día de los hechos y también de esto podrá salir a la luz pública, de demostrar todo lo que ya se ha dicho”, explicó.

Inicialmente, el panorama era demasiado adverso. El 3 de mayo, el Juzgado de Garantía de Calama determinó la aplicación de la medida cautelar más enérgica, por considerar que los imputados constituían un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal fijó 120 días de plazo para el desarrollo de las indagatorias.