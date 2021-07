La UEFA refuta la idea de Wenger y rechaza disputar un Mundial cada dos años

La idea de disputar un Mundial cada dos años pierde piso. La iniciativa que propuso Arséne Wenger, ex técnico del Arsenal y actual jefe de Desarrollo de la FIFA, encuentra oposición en una de las confederaciones clave al momento de una eventual votación: la UEFA. Zvonimir Boban, ex volante croata y actual director deportivo de la entidad, rechazó la iniciativa y resaltó la inviabilidad del proyecto.

“Solo podemos admirar a Wenger por lo que ha dado al fútbol. (Pero) Es absurdo que no pueda entender que simplemente no es posible. La Copa del Mundo no puede ocurrir cada dos años por mil razones”, declaró el exmediocampista, campeón con Yugoslavia en el Mundial Juvenil que se disputó en Chile en 1987, al diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport.

“Es un problema de calendarios internacionales y de espera por un torneo que tiene su aspecto sagrado”, enfatizó Boban para reforzar su postura.

En mayo, el Congreso de la FIFA aprobó la moción de estudiar la iniciativa, a sugerencia de la federación de Arabia Saudita.

La guerra contra la Superliga

En la entrevista, Boban también abordó la disputa contra los clubes que aún se mantienen aferrados a la idea de la Superliga: el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus. “Hay una batalla legal y la vamos a ganar. La cuestión futbolística ya la ganó el fútbol contra quienes quieren que se convierta en un negocio, borrando 160 años de historia. ¿Solo porque alguien no hacía bien las cuentas de su club tenemos que arruinar el fútbol?”, sentenció.