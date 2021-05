La FIFA aprueba estudiar la idea de realizar un Mundial cada dos años

La idea de disputar un Mundial cada dos años y no cada cuatro, como ocurre actualmente, parece cada vez más cercana. El Congreso de la FIFA determinó aprobar la iniciativa que presentó Arabia Saudita y allanarse a estudiar la propuesta, que significaría un nuevo orden en el fútbol planetario.

Los asiáticos plantearon, al menos, el beneficio de analizar la opción. “Realizar un estudio de la repercusión de hacer una Copa Mundial de la FIFA cada dos años y cómo encajaría, en un calendario internacional revisado”, explicó el representante de la federación árabe, que preside Yasser Al Misehal. “Así habría menos partidos internacionales, pero con mayor relevancia y aumentaría el valor y el mérito”, reforzó.

La propuesta contó con amplio respaldo por parte de las federaciones. 166 de las 188 que participaron de la votación aprobaron la moción. Se necesitaban 95 votos para darla por acogida.

La idea también abarca al fútbol femenino, que también disputaría mundiales cada dos años.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Foto: Reuters).

Wenger ya lo había sugerido

La idea no es nueva. Arsene Wenger, histórico ex entrenador del Arsenal y actual Jefe de Desarrollo Global de la FIFA, ya la había puesto sobre la mesa. El entrenador considera que, lejos de representar un perjuicio, el Mundial tendría un valor añadido. “Siempre le digo a la gente que la imagen no está ligada al tiempo que esperas para que se produzca el evento. Un ejemplo lo tenemos con la Champions League, que se disputa todos los años y los aficionados la siguen consumiendo”, ha justificado.