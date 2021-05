Respira Arturo Vidal: la ANFP cita al Consejo de Presidentes para aceptar a Rodelindo Román

Arturo Vidal puede estar tranquilo. Rodelindo Román, el club de San Joaquín del que el Rey es el principal benefactor, podrá jugar en la Segunda División Profesional, después de cumplir con los requisitos legales establecidos para la inscripción. En la misma situación está Deportes Limache, el otro equipo que había conseguido el ascenso en la última temporada de la Tercera División.

La ANFP convocó a una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes para el miércoles 26, a las 13.30 horas. La tabla considera exclusivamente la aprobación de la incorporación de Rodelindo Román y de Limache.

Hace una semana, la entidad que preside Pablo Milad había determinado aplazar el inicio de la temporada de la Segunda División para que ambos clubes regularizan su situación administrativa. En el caso de Rodelindo Román, debido a la demora del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, que no había visado la enmienda a la escritura de constitución de la sociedad que controlará a la institución.

Arturo Vidal firma una camiseta de Rodelindo Román.

Tranquilidad

Vidal se había mostrado inquieto ante la situación. Apenas se enteró del impasse administrativo, se comunicó con la dirigencia para exigir explicaciones. Ahora, está más tranquilo. “Arturo se preocupó el viernes, como todos. Le notifiqué lo mismo que a todos. Que a primera hora del lunes íbamos a pedir acelerar el trámite y ni siquiera fue necesario”, explica el vicepresidente de Rodelindo Román, Carlos Albornoz.

El directivo explica que ya no hay motivos para preocuparse. “Está listo desde el lunes. Era un detalle que encontraron. Al mediodía ya lo tenía la ANFP y con eso me respondieron que estaba todo entregado. Hay un listado de papeles que entregar que es largo. Esto no tiene que ver con una falta administrativa, sino plazos de documentos que no dependen de uno. El formato es así. A nosotros nos notificaron el 7 de febrero de que podíamos subir. Hay una serie de trámites que hacer, como conformar la Sociedad Anónima, realizar el trámite de ingreso el IND y así varios más. Es difícil hace toda la cadena de pasos en un tiempo tan acotado. Son cosas formales”, sostiene.