¿Deben ser castigados los jugadores que firman dobles contratos? La idea de la ANFP que choca con el Sifup

El caso de Hans Martínez sigue dando vueltas en la ANFP. El jugador, que firmó un contrato irregular, fue clave en el proceso de expulsión de Lautaro de Buin del fútbol profesional. El ex defensor de la UC, incluso, declaró contra el equipo del sur de Santiago en el Tribunal de Disciplina. Ahí explicó en detalle los contratos que firmó. Uno que se pagaba de manera oficial y otro que se acordó por debajo de la mesa, tal cual se explica en el “Finiquito del Delincuente”.

Frente a tal escenario, Diego Karmy, el gerente de la Unidad de Control Financiero de la ANFP, que llevó adelante la investigación contra Lautaro de Buin, propuso en entrevista con El Deportivo sancionar a los jugadores que caigan en este tipo de ílicitos. Incluso, hizo un llamado al Sifup a tomar en cuenta sus palabras.

“¿Se debiese sancionar a Hans Martínez? Es algo que debiésemos evaluar, sobre todo con el Sifup. Es importante que exista una sanción para que los jugadores no incurran en esta duplicidad o aceptar ese tipo de contratos”, señaló el ingeniero comercial. “No es fácil hacerle trampa a la ANFP, se hace fácil cuando dos personas se ponen de acuerdo. En este caso fue un jugador y un club. La buena fe es clave”, agregó.

Desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales salieron al paso de las palabras del ejecutivo de Quilín. “Lo leí. Es chistoso... ¿Cómo van a sancionar a un jugador? El trabajo es indefenso. Si yo te ofrezco diez millones, pero esos diez te los voy a pagar cinco por un contrato y cinco por otro. ¿No aceptarías? El que te da el trabajo te da solo esa alternativa”, dice Gamadiel García, presidente de la entidad.

“Si fuera al revés, si el trabajador tuviese el poder negociador....te creo. No se puede buscar sancionar a la parte más débil de la negociación. El trabajador no es el culpable, el empleador es el culpable. Nosotros hicimos un manual de conducta y los futbolistas saben que no vamos a defender lo indefendible, pero condenar a un trabajador que está en desventaja no me parece”, cierra.