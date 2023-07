Mauricio Pellegrino vuelve a experimentar con Darío Osorio para intentar ocultar su gran error

Una de las preguntas más repetidas en el Centro Deportivo Azul, cuando Mauricio Pellegrino asumió la banca de la U, fue quién cubriría la plaza de lateral izquierdo que hace rato le venía penando al equipo de La Cisterna.

Pero el adiestrador argentino en vez de contratar un refuerzo para esa posición, en un mercado de pases más que auspicioso para los laicos, prefirió quedarse con Marcelo Morales y José Castro e ironizar ante los cuestionamientos de la prensa.

“Si alguien quiere traer a Roberto Carlos, yo lo pongo. O si viene Cafú, lo ponemos”, lanzó. Y luego agregó: “Ahora los laterales izquierdos y los entrenadores estamos sujetos a mejorar y hoy tenemos dos chicos que vienen compitiendo, esforzándose mucho y si han tenido una ‘no buena’ campaña a nivel colectivo, no quiere decir que no puedan jugar ahí”, contestó.

Pero el tiempo le devolvió sus ironías y tras la grave lesión de Castro, se quedó solo con Morales pese a que podía llenar esa plaza por estatuto. Decisión que la pasará la cuenta justo en la semana que más lo necesita, puesto que el duelo ante Palestino -sábado, 20 horas- no sólo es una chance para lavar las heridas que le dejó la estrepitosa caída ante Unión Española, también puede significar su regreso a la punta de la tabla si es que Cobresal y Huachipato enredan puntos.

Sin embargo, Pellegrino no contará con Morales (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) y durante la semana ha repetido un experimento que ya no le dio resultado: ubicar a Darío Osorio como lateral volante por la izquierda.

“Lo hemos pensado. Estamos abiertos a jugar con él en esa posición. Tenemos variantes y buscamos ser flexibles cuando tenemos que dar golpes de timón. A Darío yo lo he puesto en algunos partidos ahí porque pienso que no es su posición específica, pero que en cierto momento podría serlo”, reveló el DT.

Lo que no dijo es que el canterano ya reemplazó al veinteañero en el compromiso que disputaron ante O’Higgins por Copa Chile y no se le vio bien en ese puesto. De hecho, pese a su talento, el elogiado en Europa no fue gravitante y los estudiantiles terminaron siendo eliminados de la segunda competencia más importante del país.

Pero el transandino no ha encontrado otra chance y si bien podría ubicar también a Yonathan Andía en ese puesto, con perfil cambiado, el diestro no ha logrado encontrar su mejor nivel desde que Juan Pablo Gómez lo dejó en la banca.

“Me siento adaptado tanto al cuerpo técnico, cómo a mis compañeros. Creo que hemos ido avanzando todos juntos y eso se ha visto en la tabla y vamos mejorando fecha a fecha. Me siento cómodo en los dos esquemas y si bien en estas últimas fechas hemos jugado con línea de tres, también me he sentido bien con línea de cuatro y dónde me necesiten, voy a estar”, dijo Gómez en el CDA.

Claro que, y a falta de la confirmación del estratega transandino, las fichas están puestas y los once estelares que saldrán a buscar los tres puntos ante los árabes serán: Cristóbal Campos en el arco, Matías Zaldivia, Nery Domínguez y Luis Casanova en la línea de centrales; Gómez, Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Lucas Assadi y Osorio en la zona de volantes y Cristian Palacios con Nicolás Guerra en la delantera.