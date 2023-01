Pellegrino se molesta por los cuestionamientos al lateral izquierdo de la U: “Si alguien quiere traer a Roberto Carlos o Cafú, lo pongo”

La hora de la verdad se acerca. Y Mauricio Pellegrino lo sabe. El entrenador de Universidad de Chile tiene claro que ya no hay más tiempo para ensayos y que si bien aún queda margen para algunas correcciones, cada error que cometa será juzgado con severidad.

Es que el adiestrador argentino no la tiene fácil. Cuatro años de malas campañas y constante peligro de descenso, obligan a la U a iniciar el Campeonato Nacional en su máximo nivel. “El pasado es una realidad y poco podemos hacer con ello. Pero estamos acá para trabajar, para mejorar muchos aspectos y deseamos empezar por este partido”, señaló el director técnico y luego agregó: “En todos los estamentos del club estamos conscientes de lo que ha pasado y sabemos que de ahora en adelante hay que trabajar para que a fin de año podamos hablar de otra cosa”.

Pero más allá de las buenas intenciones, la presión se siente en el ambiente y el transandino desea usarla a su favor. “Es buena porque te mueve a ser cada día mejor. Es una presión bonita tener que salir a ganar cada semana y representar a esta institución. Claro que lo más importante es que todos tiremos para el mismo lado. Más allá del resultado, importa cómo trabajamos en equipo y luego los análisis, se harán al final”.

El problema para el estratega laico es que pese a tener un mercado de pases mucho más auspicioso que en el pasado, hay un fantasma que ronda por el Centro Deportivo Azul: el lateral izquierdo. Mauricio Morales y José Castro no se afirman aún en la posición. La pregunta al DT, que se repite en cada conferencia, respecto a reforzar la cuestionada azul, molestó al DT.

“Si alguien quiere traer a Roberto Carlos, yo lo pongo. O si viene Cafú, lo ponemos. Ahora los laterales izquierdos y los entrenadores estamos sujetos a mejorar y hoy tenemos dos chicos que vienen compitiendo, esforzándose mucho y si han tenido una ‘no buena’ campaña a nivel colectivo, no quiere decir que no puedan jugar ahí”. contestó enfático.

Y completó la idea diciendo que “hay que ser precavidos, pues son chicos que trabajan bien. Además, un fichaje condiciona el siguiente en muchos aspectos. Si tiene cien y gastas ochenta, condicionas todo lo que viene después”. Acto seguido detalló: “Nosotros hemos tenido prioridades y las hemos hecho. Nadie en el club ha hablado del lateral izquierdo y le digo hemos hablado de todas las posiciones, porque no solo hemos tenido problemas lateral izquierdo, hemos tenido problemas en muchas posiciones en el campo y no solo en esa”.

Por último, el nacido en la ciudad de Córdoba no quiso confirmar su once para enfrentar a Huachipato (lunes, 19 horas), pero si adelantó cómo jugará su equipo. “La idea es que sea protagonista, que tome el timón del partido y pueda manejar la pelota con los once hombres atacando y los once defendiendo. Mi equipo debe tener una mentalidad que a pesar adversidad, sepa sobreponerse y animarse aún en la dificultad”, concluyó.