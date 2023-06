Nicolás Jarry ya vive las Finales de la Copa Davis: “Hay mucha ilusión”

Chile ya conoce a sus rivales en las Finales de la Copa Davis. La escuadra nacional integra el Grupo A y comenzará la competencia enfrentando a Suecia el martes 12 de septiembre. Luego, tras dos días de descanso, seguirá su aventura contra Italia para luego cerrar contra Canadá el sábado 16.

Sobre estos partidos, que se jugarán en Bolonia sobre pista rápida cubierta, el tenista Nicolás Jarry entregó las claves para que Chile, que tiene su primera aparición en las finales desde 2019, consiga avanzar a la siguiente etapa.

Sobre estos encuentros Nicolás Jarry comentó que “hay mucha ilusión. Estoy muy feliz de volver a las finales de la Copa Davis. Siempre ha sido importante para mí esta competencia. Pudimos ascender en Madrid hace varios años y con mucho esfuerzo del equipo hemos vuelto. Jugamos una gran serie en Chile y ahora nos vamos a medir contra los mejores países del mundo”, comenzó diciendo.

Luego agregó que “siempre me ha gustado jugar la Davis por Chile. Es algo que siempre me ha llamado la atención. He tenido la suerte de saber utilizar la energía del público y todo el ambiente siempre a mi favor sea de visita o de local. Siempre la paso increíble jugando por Chile”.

En cuanto al equipo destacó que “cuando nos va bien fuera de la cancha, o dentro de la cancha, uno quiere equiparar al otro. Ahí la competencia es sana. Dentro del equipo somos buenos amigos. Nico nos conoce muy bien. Él también conoce muy bien lo que es jugar por Chile, todos lo conocen por su gran desempeño en la Copa Davis o en los Juegos Olímpicos y su energía se contagia. Tenerlo ahí en el banco es siempre muy motivador”.

Por último entregó un mensaje a los chilenos que puedan asistir al evento en septiembre. “Los invito a todos a que vayan a disfrutar de un tremendo evento. Que vayan a alentarnos a nosotros a alentar por el país, por le equipo. Siempre es muy necesaria su energía. Ya lo pudieron ver en La Serena como pudimos dar vuelta una situación que no empezó muy favorable, pero terminamos a lo grande. Esperamos que mucha gente se pueda sumar a animar, ir a Bolonia y alentar por nosotros”, cerró Jarry.

Por lo pronto, la primera raqueta nacional se alista para debutar este miércoles en la segunda ronda del ATP de Eastbourne. El chileno se vio beneficiado con el retiro del australiano Alex de Miñaur. Esta situación permitió que Jarry se transformara en la quinta cabeza de serie de la competición, avanzando de forma directa a los octavos de final.

En esta instancia el chileno se medirá contra el francés Gregoire Barrere, rival con el que no registra enfrentamientos. Este será el cuarto partido que Nico enfrente sobre superficie de hierba en esta temporada tras haber registrado triunfos contra el francés Corentin Moutet y Stefanos Tsitsipas y una derrota contra Alexander Zverev. Todos ellos en el ATP de Halle.

El calendario de Chile en el Grupo A:

Martes 12 septiembre

Suecia vs. Chile (7º choque en Copa Davis; Suecia lidera el frente a frente por 5-1)

Miércoles 13 septiembre

Italia vs. Chile (7º choque en Copa Davis; Italia lidera el frente a frente por 6-0)

Sábado 16 septiembre