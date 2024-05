¿Rumbo a Real Madrid? Kylian Mbappé anuncia que se va del Paris Saint-Germain

Lo que era un secreto a voces se confirmó en esta jornada. Kylian Mbappé no seguirá en el Paris Saint-Germain. En un emotivo video, el atacante galo anunció a los hinchas que el duelo ante Toulouse será el último que dispute en el millonario club.

“Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo”, anunció Donatello.

En el pasado verano europeo se vivió un nuevo capítulo de la teleserie del atacante y su situación contractual. Incluso, algunos medios hispanos dieron por hecho su traspaso a Real Madrid.

Sin embargo, el compromiso con el cuadro galo, tanto deportiva como económicamente, apuró la decisión del futbolista. Al francés el quedaba un año de vínculo con un sueldo de 66 millones de dólares, solo en el salario.

Encima, si se marchaba en julio del año pasado, debía renunciar a una cifra cercana a los 100 millones de la divisa norteamericana, condición que puso la administración qatarí para tener a su figura, al menos un año más.

“Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido”, reflexionó el delantero en la historia colgada en sus redes sociales.

¿Guiño al Madrid?

En Europa dan por hecho su llegada a Real Madrid, un fichaje en el que el club español no pagará un solo euro por el traspaso, ya que debiera firmar como jugador libre.

En el mismo video, Mbappé hace un pequeño gesto en su salida. Al margen de confirmar su partida del club parisino, el atacante adelantó que tampoco seguirá en un club del campeonato galo. Una circunstancia en la que deja abierta la puerta para continuar en el cuadro merengue, actual finalista de la Champions y el máximo ganador del torneo, la gran obsesión del goleador formado en el Monaco.

“Esto es muy duro. No pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero lo necesito, un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo, pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años”, explicó.

Asimismo, agregó que “el PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí, pero seguiré viendo todos los partidos, seguiré todavía. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós”.

La partida del jugador no dejó indiferente a los franceses. Después del mensaje del futbolista, las redes oficiales de la Ligue 1 despidieron a su máxima estrella.

“Gracias por todo”, se lee en una de las historias, con una foto del delantero de la mano a un niño Kylian Mbappé, con una camiseta del AS Monaco en la espalda.