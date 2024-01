El mensaje del presidente del PSG al Real Madrid sobre el futuro de Mbappé

Horas de tensión se viven en Europa producto del mercado de fichajes. Los equipos se encuentran en la búsqueda de nuevas incorporaciones a sus planteles y los rumores del mercado siempre son motivo de inquietud para aquellos que no quieren dejar partir a sus principales figuras. Este es el caso de Nasser Al Khelaifi, Presidente del París Saint Germain, que busca sellar con candado a Kylian Mbappé para que permanezca en la entidad y no abandone la tienda parisina con rumbo al Santiago Bernabéu.

De aquí no se va

El nombre de Kylian Mbappé ha estado recurrentemente vinculado al Real Madrid. Los coqueteos entre Florentino Pérez, timonel merengue, y el delantero francés han sido la pauta de cada mercado de pases en el continente europeo y es por eso que desde tierras galas siempre han tenido que vivir con el miedo constante de tener que verlo partir con destino a la capital española.

El vocero de este temor está encarnado en el empresario qatarí que comanda al PSG. Al Khelaifi ha sido enfático en retener a su máxima figura en reiteradas ocasiones. En 2022, el árabe celebró a estadio lleno el rechazo de Mbappé a los blancos y la posterior renovación del jugador. “Kylian eligió quedarse por su ciudad, su club, su país y por el proyecto deportivo”, dijo en aquel entonces en un Parque de los Príncipes a su máxima capacidad.

En ese momento, el jugador rechazó los 190 millones de dólares que puso el Real Madrid sobre la mesa y prefirió continuar repartiendo su magia en las canchas de la Ligue 1. Sin embargo, la opción de marcharse nunca ha sido disipada por completo. Ahora, en vísperas de los octavos de final de la UEFA Champions League y con la llegada de un mercado de transferencias que intimida, el directivo rayó la cancha y con sus palabras dio por hecho la continuidad del parisino. “Quiero que Kylian Mbappé continúe en PSG. Es el mejor jugador del planeta y este es el mejor club para él. Es la clave de nuestro proyecto”, dijo con seguridad a la prensa francesa.

Sumado a estas palabras, el nacido en Qatar manifestó que va a dejar al número 10 “tranquilo y en paz con su decisión porque él nunca haría nada en contra del PSG” y que “confía en la palabra del francés y su familia”. Bajo esta línea, es que el empresario busca seducir a la Tortuga para que se convenza del trabajo que están realizando bajo las órdenes del estratega Luis Enrique.

La labor de retenerlo es una misión compleja. Las 14 Copas de Europa obtenidas por el Real Madrid son una vitrina capaz de atraer a cualquier jugador, y por lo mismo, es un club al que cuesta decirle que no. A pesar de ello, Al Khelaifi no pierde la calma y se mantiene esperanzado en alcanzar un nuevo pacto de renovación con el campeón del mundo en Rusia 2018. “Tengo un acuerdo de caballeros con Kylian Mbappé. Es algo entre él y yo, por lo que no entregaré más comentarios sobre el dinero y los detalles de la negociación. Tengo una muy buena relación con él y esto quedará entre nosotros.”, concluyó en diálogo con el medio de fútbol RMC Sport.

A la espera de los coletazos que pueden generar estas declaraciones de su posible renovación y estadía forzosa en el club, Mbappé tiene en mente el duelo de la Champions League ante la Real Sociedad, en lo que representa mayor objetivo de esta temporada para los de París. En la antesala de este enfrentamiento solo una cosa está clara: lo que pase entre la estrella gala y el magnate qatarí será, nuevamente, una de las mayores novelas de este verano en el balompié mundial.