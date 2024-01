“Estoy cansado de escuchar charlatanerías”: Campeón del mundo le da con todo a Mbappé y pide que se vaya del PSG

En conversación con el programa radial de RMC Sport, el ex seleccionado francés, Christophe Dugarry, hizo público su descontento con Kylian Mbappé. No solo con el actual nivel futbolístico del máximo referente del PSG, sino que también con la actitud que demuestra el astro francés dentro de la cancha, pues se le ve constantemente levantando los brazos en señal de descontento con el funcionamiento del equipo, transmitiendo negatividad a sus compañeros. Es tanta la molestia de Dugarry, que incluso manifestó que “espero que se vaya, de todo corazón”, señaló.

A pesar de los 18 goles en 17 partidos que lo tienen como goleador de la Ligue 1, para Dugarry, el actual nivel del delantero galo evidencia un estancamiento respecto a lo que venía demostrando en temporadas anteriores, pues “en sus duelos me parece cada vez es más previsible, le falta fuerza y carácter en la lucha. Creo que desaparece demasiado a menudo de ciertos combates”.

En esa misma línea, volvió a remarcar la mala actitud del astro francés, evidenciando su falta de liderazgo dentro del plantel. “Quería todo el poder, ser el líder del equipo y ahora que lo es, tienes la sensación de que es un poco niño pequeño”. Manifestó además la poca sintonía que tiene con su entrenador y el poco entendimiento que hay entre ambos, puesto que “cuando quiere que su equipo ataque, su entrenador le dice que tiene que defender. Cuando quiere jugar por la izquierda, le ponen de delantero centro. Siento que está un poco perdido, no hay simbiosis”.

“Tengo la impresión de que cada seis meses es: se queda, se va... Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses. Estoy harto. No me interesa, ya no me interesa”, agregó.

Renovación de contrato

Lo cierto es que el atacante finaliza su contrato en junio con el club galo y a partir del primero de este mes que ya está en condiciones de negociar como agente libre. Debido a esto es que para el ex jugador del Olympique de Marsella, Mbappe está siendo individualista al no tomar una pronta decisión sobre si continuar o no en el equipo parisino y que mientras no evidencie sus ganas de partir, “el fútbol es un deporte de equipo. No se le contrató por las estadísticas, sino para ayudar a su club a ganar la Champions League. Ese no es el caso por el momento”, atacando directamente a los malos resultados en competiciones internacionales.

Una novela de nunca acabar parece ser el interés del Real Madrid, desde los merengues ya preparan una oferta por Kylian Mbappé, en lo que sería su último intento por hacerse con los servicios del atacante, ofreciéndole un sueldo 26 millones de euros anuales y una prima de fichaje de 130 millones, buscando convencer de una vez por todas a Donatello para que se vista de blanco.

Cerró la conversación solicitando que la tortuga haga pública su decisión de permanecer o marcharse definitivamente del París Saint-Germain. “No sé si es necesario ir rápido, pero si sabe lo que va a hacer, más vale que lo diga lo antes posible, para que las cosas sean lo más fáciles de hablar”, sentenció.