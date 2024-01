“Me lo sugiere un directivo”: Jorge Almirón desclasifica su relación con el astrólogo que lo asesoró en Boca Juniors

Jorge Almirón fue presentado oficialmente como técnico de Colo Colo. En esta jornada, cumplió todos los trámites protocolares. Desde la foto con el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, rubricando el contrato que lo unirá por dos años al club hasta la primera conferencia de prensa como el nuevo adiestrador del Cacique.

En la cita con los medios de comunicación aclaró todas las dudas. Naturalmente, se centró en las futbolísticas. Abordó la obligación de ser protagonistas y, sobre todo, de avanzar en la Copa Libertadores, en cuya segunda fase los albos enfrentarán a Godoy Cruz, con la finalidad de entrar en la etapa de grupos. También recordó su último paso por Macul, en la banca de Boca Juniors.

El astrólogo

Hubo una consulta que le alejó del análisis deportivo. Este lunes, El Deportivo publicó un artículo relativo a su vínculo con el astrólogo peruano Giorgio Armas, quien le asesoró en varias decisiones respaldado en la información que obtenía en el marco del desarrollo de esa disciplina sobrenatural. Más que en esa actividad, el cuestionamiento se concentra en las acusaciones por violencia de género que pesan en su contra. En su país se le acusa de haber secuestrado a su esposa chilena.

Almirón se incomodó con la pregunta, pero articuló una respuesta. “Me lo decía Pablo (Del Río, su representante”. Que era una pregunta que me iban a hacer”, introdujo, a la defensiva, preparando el terreno para la reflexión.

“No me voy a esconder. Es algo ya un poco delicado. Este señor, cuando llego a Boca, me lo sugiere un directivo. Yo lo llamo más por cábala. Hablé con él. Fue un Zoom, me sacó una foto y se hizo viral”, reconoció.

Eso sí, se esforzó por restarle importancia a la ligazón, que Armas se ha esforzado por mantener viva en las redes sociales. “No tengo ninguna relación directa con esa persona. No lo conozco. Fue una comunicación, una foto, trascendió y como se empezó a comentarse.... para salir a aclarar no tengo tiempo. Más en estos clubes, hay mucha información falsa. No corresponde y no lo tomo como una información. No lo conozco”, insistió el técnico.

“A la pega”

Armas, en cambio, le atribuye un valor mucho más significativo al lazo con Almirón. De hecho, el 3 de enero, cuando ya estaba claro que el entrenador xeneize firmaría por los albos, dio una señal poderosa. En su cuenta en Twitter, publicó una imagen de la insignia del club albo, con un mensaje decidor, basado en un chilenismo: “A la pega”.

En Colo Colo, en la misma línea en que Almirón se manifestó en la jornada de presentación, optaron por descartar la relación entre su nuevo estratega y el adivino. En Macul, descartaron absolutamente alguna relación laboral con el peruano, en el sentido de que forme parte formalmente de los colaboradores del técnico. Y, como terminó planteando el técnico en la conferencia, sostuvieron que la relación entre ambas ni siquiera es tan estrecha y que ha sido el agorero quien se ha encargado de magnificar el lazo, con la finalidad, cuando menos, de alcanzar notoriedad.

Para completar el cuadro, Armas publicó una imagen en la que muestra el ingreso a la sala de prensa en la que se presentó Almirón.