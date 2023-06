Junto a Pablo Solari: la controvertida imagen que marca el histórico perdón de Colo Colo a Pedro Reyes

El 7 de febrero de 2002, Pedro Reyes cristalizaba la decisión más controvertida de su vida deportiva. El zaguero volvía al fútbol chileno después de tres años en el Auxerre, de Francia, pero no lo hacía a Colo Colo, el club en el que había triunfado después de salir de Antofagasta, donde se había consagrado al punto de llegar a transformarse en ídolo para los fanáticos del Cacique. En Macul no solo le celebraban su fiereza defensiva, sino también su cercanía. Eso sí, una de las imágenes más incónicas se produjo en una situación distinta: en un partido frente a Flamengo, por la Supercopa de 1996, frente a las salidas, por lesiones, de los arqueros albos Marcelo Ramírez y Claudio Arbiza, no vaciló en calzarse los guantes y hasta realizó un par de contenciones de buen nivel. Ese día fue aclamado.

Sin embargo, el retorno rompió inmediatamente las relacionales. La razón es similar a lo que le sucedió hace algunos meses a Matías Zaldivia: Reyes optó por aceptar la propuesta de Universidad de Chile, una auténtica declaración de guerra que le costó pasar del amor al odio extremo: su rostro fue tarjado de los lienzos en los que aparecía como protagonista junto a otros ídolos albos. Su lugar lo ocupó Rubén Martínez. Y cada vez que pisaba Macul era sonoramente pifiado. Ya retirado, el castigo fue la indiferencia.

El perdón

Este lunes, sin embargo, llegó el perdón. O algo parecido. En alusión a la festividad religiosa que justifica el festivo de esta jornada, la cuenta oficial del Club Social y Deportivo Colo Colo, la entidad matriz del Cacique, revitalizó la figura del barbudo defensor como referente albo. Lo hizo a través de una fusión fotográfica con una figura de recuerdo más reciente y, por cierto, menos controvertido: Pablo Solari.

“San Pedro y San Pablo”, se titula la publicación, que invita a recordar a los futbolistas albos que llevaron ambos nombres. Lo acompaña un angelical emoticón.

La invitación generó la natural controversia. En general, la reaparición de Reyes en un espacio eminentemente albo generó rechazo. Y, por cierto, ingeniosas respuestas. Una, por ejemplo, alude a otro santo. “Saquen a San Judas de ahí, qué vergüenza”, puntualiza un fanático, aún herido por el gesto de aparente reconciliación.

Con el tiempo, Reyes volvió al Monumental, aunque lo hizo en otra función: fue parte del cuerpo técnico de José Luis Sierra, en el que ejercía como ayudante de campo. Junto al Coto, celebró el título del Apertura 2015 en el Monumental antes de acompañarlo en el fútbol árabe,