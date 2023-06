De Gambia a San Carlos de Apoquindo: la UC contrata a Ousman Touray, el delantero que conoció a través de una app

La tecnología es, hace rato, un elemento fundamental en la vida. El fútbol no es la excepción. Hace rato que el rendimiento se mide a través de recursos de esa naturaleza, que arrojan diversos parámetros físicos y hasta de comportamiento en el campo de juego. La última evolución apuntó a reducir distancias: fue la irrupción de aplicaciones que permiten allegar antecedentes a los captadores de los diversos clubes en el mundo. Lo que antes eran masivas jornadas de prueba, ahora se reducen a un archivo adjunto que puede ser observado por los entrenadores en todo el mundo.

Por esa vía, Ousman Touray a la UC. Hoy, el delantero nacido en Estados Unidos, pero que creció en Gambia, firmó su primer contrato profesional con los cruzados. En San Carlos de Apoquindo pudieron comprobar sobradamente las virtudes que le habían observado mediante el monitor. “Tras este primer semestre con la #CanteraCruzada, Ousman Touray firmó su primer contrato con #LosCruzados”, informa el club estudiantil, a través de su cuenta en Twitter.

Llegó y convenció

El arribo de Touray al país se produjo gracias a la aplicación desarrollada por B-Talent Star, vinculada al ex defensor Benjamín Ruiz, quien actuó en Audax Italiano, Colo Colo y La Serena, entre otros clubes del fútbo nacional. Fue precisamente a él quien aludió el ariete al momento de su arribo.”Un scout (Benjamín Ruiz) me trajo. Vio mis videos y me dijo que viniera a probar suerte. Las primeras semanas fueron difíciles, porque no hablo el idioma, pero me acostumbro día a día y todos me han tratado como familia”, explicó el jugador de 1,94 metros de estatura, a las plataformas oficiales del club, después de marcar su primer gol con la camiseta estudiantil, frente a Colo Colo, por la categoría Proyección.

Ousmane Touray firma su primer contrato profesional con la UC (Foto: @Cruzados / Twitter).

“Era mi segundo partido, entré en el complemento. El técnico me pidió que ingresara y que jugara como sabía. Lo pude hacer, anoté en un partido difícil y fue muy emocionante”, valoró en esa oportunidad.

Por esos días, en la UC ya validaban el nuevo modelo “Es parte de la transformación digital que está revolucionando la industria deportiva. A través de la aplicación le damos la posibilidad a jugadores de muchos otros lugares para que puedan postular. Con esto, los futbolistas viajan a pruebas presenciales solo cuando ya tienen un primer filtro y evaluación por parte de nuestra Área de Captación”, decía Emilio San Martín, encargado de Nuevos Negocios de Cruzados, respecto de la incipiente manera de captar promesas.

En el club de Las Condes tardaron apenas dos semanas en convencerse de que se trataba de un jugador talentoso y con potencial, que justificaba ofrecerle una posibilidad. Hoy, dan el primer paso para transformarle en una opción válida para el primer equipo.