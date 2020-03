Mouche se mosquea: “No quiero hablar más del futuro técnico, si viene o no es tema del manager"

Colo Colo venció a La Serena tras una mala racha pero aún no sonríe. El tema, hoy, es quién será el nuevo técnico de los albos. Luiz Felipe Scolari no llegará a Macul y en la dirigencia de Blanco y Negro aún no llegan a acuerdo con el sucesor de Mario Salas. Tras el encuentro, Pablo Mouche se molestó ante las preguntas sobre el futuro técnico del plantel.

“No quiero hablar más del técnico. Si viene o no es tema del manager”, dijo molesto Mouche a la prensa cuando fue consultado sobre el tema en zona mixta. Luego, pidió que no se le hicieran preguntas extradeportivas.

“El equipo anímicamente va a llegar mucho mejor. Debemos ser inteligentes en la recuperación”, agregó, sobre el encuentro ante Athletico Paranaense a disputarse este miércoles.

También criticó la programación de los partidos: “Venimos de un viaje y jugar en la altura y nos ponen el partido el sábado a mediodía. Somos nosotros los que quedamos expuestos", lanzó molesto, agregando las propuestas que él hubiese considerado: “Tienes dos opciones, nos suspendes la fecha o pones a la noche el partido”, cerró.