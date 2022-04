Remontada en México: Jarry vence a Meligeni para meterse en las semifinales del San Luis Open

Nicolás Jarry es semifinalista del San Luis Open. Lo consigue tras remontarle un partido dramático al brasileño Felipe Meligeni. Comenzó perdiendo 4-6, pero luchó y se quedó con las otras mangas por 6-4 y 7-5. Con esto el chileno sigue acercándose al top 100.

En un comienzo el partido fue sufrido para Jarry. De golpe se vio con un quiebre en contra y desde ahí tuvo que remar desde atrás todo ese parcial. Mantenía su servicio, pero no podía doblegar cuando restaba. Buscó todas las formas de dar vuelta el marcador, pero el brasileño siempre supo contener esos ataques. Así la primera manga quedó a favor de Meligeni, un conocido en el país, ya que es habitual su presencia en los torneos challenger que se juegan en Chile.

Pero Jarry despertó y salió al segundo con todo. Fue un cambio de 180 grados, en donde pasó rápidamente a ser el dominador del partido. Con su servicio intratable y desde el resto con mucha claridad para provocarle daño al carioca. De hecho fue una sorpresa que el resultado de ese parcial comenzara a igualarse, ya que a momentos de verdad parecía que Menegini ya no tenía nada que hacer.

Fueron momentos de tensión y es que el partido podía escapársele a Nicolás. Algo que solo quedó en un supuesto. El ex 60 del mundo logró apretar y llevarse un parcial en donde incluso le quebraron cuando estaba 5-3. Finalmente fue 6-4 para un Jarry que festejó a todo pulmón su permanencia en el encuentro.

Y para el tercer set fue todo paridad. Un parcial apretado, luchado. En donde ambos definían sus servicios con entrega y no lograban marcar diferencias cuando les tocaba responder. Los juegos avanzaban sin cambios ni novedades. No importaba que Jarry buscara las líneas o que Meligeni arriesgara con su revés. Los quiebres no existían.

Uno de los momentos que graficó esa tensión fue el 5-4 y devolución para el santiaguino. Tuvo chances de quiebre y muchas ventajas en contra. Jugaron más de seis minutos ese juego y terminaron dejando todo igual.

Aunque algo estaba quedando claro: Jarry estaba mejor en ese momento. Sus juegos los superaba fácil, mientras que su rival tenía que batallar largos tramos para asegurar cuando sacaba. Una batalla que se repitió en el juego siguiente, pero que le terminó dando el partido al chileno. 7-5 y puño apretado para el tenista nacional.

En semifinales deberá esperar a su rival, ya que Renzo Olivo y Ernesto Escobedo aún no juegan su llave. De todas formas el duelo será el sábado en horario a confirmar. El gigante criollo avanza cada vez más al top 100. De salir campeón, ese ascenso podría concretarse.