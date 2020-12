“Sos un desastre, sos un desastre”: el informe de la expulsión a Buonanotte fuera de sí

Durante la tarde de este lunes, el juez Ángelo Hermosilla ingresó a la ANFP el informe arbitral del polémico duelo que midió a Audax Italiano frente a Universidad Católica, en el empate 2-2, en el duelo jugado en La Florida.

El árbitro Hermosilla justificó sus expulsiones. En el documento, el colegiado comienza relatando la doble amonestación sobre Carlos Labrín, defensor de Audax, al minuto 63′, por conducta antideportiva. La jugada fue muy cuestionada por la banca del equipo que hoy dirige Vitamina Sánchez.

La gran trifulca, sin embargo, se generó cuando el juez sacó tarjeta roja a Diego Buonanotte, volante de la UC, cuando el partido ya había finalizado. El ex River Plate se fue contra el juez por la falta penal que no sancionado a Edson Puch. Así lo informa el colegiado: “Diego Buonanotte, por emplear lenguaje ofensivo hacia mi persona, luego de finalizar el partido se acerca y me grita airadamente: ‘sos un desastre, sos un desastre’, debiendo ser controlado y retirado por sus compañeros”, dice el escrito. El transandino se defendió anoche a través de su cuenta de twitter: “Llevo 15 años jugando fútbol profesional y jamás insulte a un árbitro”, aseguró.

El árbitro también ratifica las expulsión de Cristopher Toselli “por emplear lenguaje ofensivo a viva voz hacia el cuerpo arbitral”: “En dos ocasiones nos grita ‘son una verguenza’, situación que logro escuchar y confirmar con el cuarto árbitro Sr. Felipe Jara”. También recibió la tarjeta roja el técnico Ariel Holan por “reclamar de manera descontrolada” y “exigiendo la revisión del VAR”.

Luciano Aued ya dejaba en claro su molestia por el cometido del juez. “Evidentemente quieren desenfocarnos, sacarnos del eje. Y muchas veces lo logran. Pero hoy se vio que todo el partido los dos equipos le estábamos reclamando cosas, porque nos estaba perjudicando a los dos. Eso quiere decir que el arbitraje fue muy malo”, declaró el volante.