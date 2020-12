Aued, indignado con Ángelo Hermosilla: “Ambos equipos reclamamos; el arbitraje fue muy malo”

Con cuatro expulsados terminó el partido entre Audax Italiano y Universidad Católica, en el Municipal de La Florida. El 2-2 entre itálicos y cruzados estuvo lleno de polémicas, siendo Ángelo Hermosilla el principal culpable tras sellar un desempeño nefasto.

A los 62′ cobró un penal de Juan Fuentes a Rodrigo Holgado, pese a que en la jugada anterior Luciano Aued había sido derribado. Un minuto más tarde expulsó a Carlos Labrín por doble amarilla. A los 72′, Joaquín Montecinos colocó el 2-1 parcial justo después de que toda la UC se quedara reclamando un penal a Edson Puch. Las imágenes mostraron que el iquiqueño recibió un claro golpe en uno de sus pies. Sin embargo, esta vez Hermosilla tampoco revisó el VAR. La situación indignó a Ariel Holan y Christopher Toselli, quienes fueron expulsados del banquillo. Y tras el pitazo final, Diego Buonanotte también vio la roja.

“Evidentemente quieren desenfocarnos, sacarnos del eje. Y muchas veces lo logran. Pero hoy se vio que todo el partido los dos equipos le estábamos reclamando cosas, porque nos estaba perjudicando a los dos. Eso quiere decir que el arbitraje fue muy malo”, declaró Aued al CDF.

Agregó: “Da bronca porque siempre van al VAR a revisar cosas y hoy nada, nada, nada. Es preferible que dirijan desde arriba y que acá (en la cancha) no haya nadie porque si no va a chequear lo que le están diciendo, es muy difícil. No sé con que criterio dirigen”.