Tribunal de Disciplina castiga a la UC y Colo Colo por los desórdenes de la Supercopa

El Tribunal de Disciplina dicta sentencia. Luego de atender a la defensa de Colo Colo, Universidad Católica y la ANFP, el órgano autónomo se pronunció por los desórdenes que ocurrieron en la Supercopa, en el duelo jugado en Concepción.

Cabe recordar que el duelo, que el Cacique ganó por 2-1, estuvo en entredicho durante largos minutos y generaron preocupación entre los aficionados que ocupaban el sector Tegualda, una de las tribunas del estadio Municipal penquista. De hecho, uno de los fanáticos del conjunto de la franja quedó gravemente herido, tras sufrir una puñalada, y fue trasladado a un centro médico.

En el documento de cinco hojas, al que tuvo acceso El Deportivo, se culpa a la ANFP. “Que también se encuentra acreditado que el organizador de la Supercopa, y del espectáculo en general, fue la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y que en tal calidad debió prever la posibilidad que existiesen incidentes entre las hinchadas si no existía una clara e importante separación física entre ambas”, dice el escrito. “Si bien es cierto el Jefe de Seguridad de la ANFP en su declaración testimonial dio cuenta en detalle de toda la planificación y organización del evento, la contratación del número suficiente de guardias de seguridad, la colocación de 1.500 vallas “papales”, etc, también reconoció que no se debió habilitar ni vender entradas en el sector Andes inferior”, agrega.

Frente a tal escenario, y reconociendo a la ANFP en su responsabilidad como organizador, se estableció que tanto Colo Colo como Universidad Católica deberán jugar un duelo de visitante sin público, en el torneo nacional de la temporada 2022. Los clubes no pueden quedar impunes. “En una época que existe absoluto consenso de lo peligroso que son los hechos de violencia en los estadios y la necesidad imperiosa de prevenirlos, combatirlos y sancionarlos, no es dable permitir ni aceptar que por la sola circunstancia que el organizador del espectáculo no sea el club al que adhieren los participantes en tales actos, éstos queden fuera de la jurisdicción disciplinaria/deportiva”, justifica el Tribunal de Disciplina.

“Atendido el mérito de lo expuesto en los considerandos del presente fallo y lo dispuesto en el articulado, también enunciado, del Código de Procedimiento y Penalidades, se aplica a los clubes Universidad Católica y Colo Colo la sanción de jugar, cada uno de ellos, un partido oficial, en que les corresponda actuar en calidad de visita, sin la presencia de hinchas, adherentes, barra, socios, abonados, o cualquier otra denominación. La referida sanción, para cada uno de ellos, deberá ser cumplida en el siguiente partido del Torneo de Primera División, temporada 2022, que con posterioridad a la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada, les corresponda intervenir a los clubes Universidad Católica y Colo Colo en calidad de visitante”, dice el escrito.

En el caso de Colo Colo, el Tribunal de Disciplina aclara que la sanción deberá cumplirse luego de acabar con el castigo que aún arrastra por los incidentes ocurridos en Antofagasta, en la temporada pasada. “Se hace presente que en el caso del club Colo Colo, la sanción impuesta deberá hacerse efectiva inmediatamente a continuación del total cumplimiento de la sanción de cuatro partidos sin público visitante que a la fecha de notificación de esta sentencia se encuentra cumpliendo”, cierra.