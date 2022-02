FIFA confirma que los últimos duelos eliminatorios se jugarán de manera simultánea

La Roja tiene una opción compleja para clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El equipo nacional pelea, prácticamente, con otros tres equipos por un cupo directo y otro en el repechaje.

En ese escenario, la FIFA transparentó las horarios y fechas de las últimas dos fechas. Sobre todo, porque muchos de los partidos tienen implicancias para el destino de una tercera selección.

Por esa razón, el organismo con sede en Suiza informó a las federaciones sudamericanas que todos los duelos serán a la misma hora y en la misma fecha.

“Todos los partidos se tendrán que disputar el día jueves 24 de marzo y el martes 29 de marzo del 2022 a la misma hora. La hora de referencia será a las 20:30 horas de Brasilia (misma hora de Chile) para todas las sedes anfitrionas”, informó la FIFA a través de una circular.

De la misma estableció que “las únicas excepciones podrán ser Argentina vs Venezuela de la jornada 17 y Bolivia vs Brasil de la jornada 18″, los dos partidos que no tendrán consecuencia para el resto de los equipos que todavía tienen opciones de avanzar.

El cuadro de Martín Lasarte visita a Brasil en Salvador de Bahía y, cinco días más tarde, recibirá a la Celeste en un duelo que puede ser clave para a lucha del repechaje.

El elenco nacional marcha en el sexto puesto de las clasificatorias con 19 puntos, dos más que los colombianos, séptimos en la tabla. Tras la última fecha doble, Uruguay quedó cuarto con 22 unidades y Perú es quinto con 21.