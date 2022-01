Malas noticias para Chile: Uruguay suma un triunfo de oro en su visita a Paraguay

A las 20:00 arrancó el partido entre los seleccionados de Paraguay y Uruguay. Un duelo marcado por el inicio del proceso de Diego Alonso en la banca celeste, quien sucedió a Óscar Washington Tabárez, que dejó la dirección técnica tras quince años al mando. Ambas escuadras llegaban complicadas al duelo en el Estadio General Pablo Rojas.

El primer tiempo careció de grandes emociones. Los charrúas, sin ser una tromba, se vieron mejor. Como acostumbran históricamente, su principal arma fue el balón detenido. A los 14′ un cabezazo de Godín, tras córner, fue repelido por Anthony Silva. El mismo zaguero envió el balón al travesaño, mediante el mismo expediente, diez minutos más tarde, en aquella el rebote le cayó a Matías Vecino a boca de jarro, pero su remate le salió al cuerpo del golero.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no remataron al pórtico en la parte inicial. Solo en dos ocasiones intentaron, ambas se fueron para afuera. Panorama complejo para un elenco que necesitaba sumar de a tres imperativamente.

El 0-0 con el que se cerró la primera fracción fue el reflejo del tramite. Ningún equipo arriesgaba. La leve superioridad celeste, hoy de blanco, se dio por aprovechar los balones largos y detenidos. De construcción futbolística, poco y nada. Lo que si abundó fueron las tarjetas: Bentancur, Pellistri, Araujo y Vecino fueron amonestados, todos en la visita.

Golpe de arranque

El comienzo del segundo tiempo no fue distinto. Solo que en esta ocasión, Uruguay aprovechó la primera clara que tuvo. Tras una serie de rebotes en que la pelota no caía al piso, Diego Godín la paró de pecho y profundizó de primera con Luis Suárez. El artillero espero que diera un bote para disparar cruzado con la zurda. Silva se estiró, pero no llegó, redonda al fondo de las mallas y la celeste se ponía arriba en Asunción. Con el triunfo, los de Alonso llegaban a 19 unidades.

Luis Suárez observa el balón justo antes de empalmarlo para poner la apertura de la cuenta. (Imagen: REUTERS)

Tras la conquista, Barros Schelotto demoró varios minutos en reaccionar desde el banquillo. Recién a los 64′ realizó la primera modificación doble: Mathías Villasanti entró por Matías Rojas y Robert Rojas por Juan Escobar, para cambiar el dibujo e ir en búsqueda del empate. Como respuesta, Alonso dio paso a Cavani por Núñez y Canobbio por Pellistri.

Los cambios no surtieron efecto en el tramite. Los embates de los guaraní eran mayoritariamente bloqueados por la zaga uruguaya o el arquero, Sergio Rochet, que tampoco se lució con alguna atajada descollante.

Fue un encuentro carente de ritmo. Para la Selección Uruguaya era más importante sumar de a tres que mostrar un cambio futbolístico. Paraguay expusó las mismas dificultades que lo tienen en la parte baja de la tabla. Cuando el partido llegaba a su final, Gustavo Gómez vio la tarjeta roja, por doble amarilla, tras una infracción sobre José María Giménez y se perderá el duelo ante Brasil.

Pasados los 90+5′, finalizó el encuentro. El triunfo deja a los uruguayos en puestos de clasificación directa, con 19 puntos. Paraguay, por su parte, se hunde en las 13 unidades, lejos de Qatar en el penúltimo lugar.