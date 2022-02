El león enjaulado está molesto: los números de Alexis Sánchez que siguen sin convencer a Inzaghi

Alexis Sánchez está molesto. Y tiene razones para estarlo. El jugador del Inter de Milán, a diferencia de Arturo Vidal, quedó fuera del once titular que enfrentó al Liverpool este miércoles, pese a gozar de un buen momento que, sin embargo, no bastó para que su entrenador Simone Inzaghi le hiciera un lugar entre los estelares. Los lombardos, finalmente, cayeron por 0-2, en un compromiso en el que se fabricaron una gran cantidad de ocasiones en el área del cuadro inglés, pero fallaron siempre en el toque final.

En la previa del cotejo válido por los octavos de final de la Champions League, el Niño Maravilla, quien se ha comparado en ocasiones con un león enjaulado —mediante redes sociales y a través de sus propias declaraciones—, publicó un enigmático mensaje a través de Instagram, en la que se podía apreciar al león, el animal que Alexis siempre utiliza para motivarse, acompañado de un emoji de una cara adormecida. La razón se conoció más tarde, cuando el DT de los nerazzurri dio a conocer la formación de su escuadra, sin Alexis.

La imagen compartida por el goleador histórico de la Roja generó críticas en Italia, puesto que el medio La Repubblica lo apuntó por haber anticipado la alineación del Inter, dándole ventaja a Jürgen Klopp, DT del Liverpool. “El delantero chileno publicó la imagen de un león con el texto “zzz” impreso, para indicar que tiene sueño. ¿Significado más probable? Que volverá a empezar desde la banca esta noche ante Liverpool. Un regalo inesperado para los Reds”, señalaron.

“A menos de que sea una estrategia muy refinada y la publicación de Sánchez sirva para confundir a los oponentes, la jugada del chileno podría convertirse en un regalo inesperado para el Liverpool y su talentoso técnico Jürgen Klopp”, añadieron.

El dulce presente de un león enrabiado

La rabia del tocopillano en la publicación tiene claramente que ver con la decisión de su estratega, quien, ante los Reds, lo envió a la cancha recién en los 70′. Motivos para estar enojado le sobran al nacional, pues su rendimiento en el pasado febrero fue notable. Respondió, por ejemplo, con el agónico gol ante la Juventus, que le dio la victoria por 2-1 a los suyos, en la definición por la Supercopa y, una semana después, abrió la cuenta en el 3-2 frente al Empoli, que le dio el paso al Inter a los cuartos de final de la Copa Italia.

“Nunca he sido malo, simplemente no jugaba. Siempre dije que era como un león en una jaula, cuanto más juego, mejor me siento, pero es el entrenador quien decide”, dijo a Mediaset, tras marcarle uno de los tantos más importantes de su carrera a la Juve.

Ese dulce presente fue ratificado en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Jugando por la selección chilena, Sánchez fue importantísimo en el triunfo por 2-3 ante Bolivia, partido en el que aportó un doblete, y fue de los puntos altos en la caída ante Argentina, por 1-2, en Calama.

De vuelta en suelo italiano, sumó minutos cuatro días después en la caída por 1-2 ante el AC Milan, para luego volver a ser figura. Esta vez, ante la Roma, en un partido en el que Inzaghi confió en su titularidad. ¿Qué hizo Alexis? Se despachó un golazo, de esos para enmarcar y disfrutar una y otra vez. Un zapatazo desde fuera del área que se clavó en el ángulo y que significó el 2-0 definitivo. “Siempre quiero jugar, cuanto más juego, mejor me siento”, declaró a la cadena dueña de la transmisión del Calcio luego de ese compromiso, exigiendo, nuevamente, minutos a su entrenador.

Como si fuera poco, Sánchez fue escogido como el jugador del mes por los hinchas del Inter, gracias a las dos conquistas y a la asistencia que concedió durante enero. A esa altura, el Milagro del Desierto comenzaba a tomar ventaja en la lucha con Edin Džeko y Lautaro Martínez, sus compañeros en ofensiva y a quienes superó claramente en cuanto a los números. Según la prensa italiana, el estratega aún no confía en la plenitud física del tocopillano. Sabe que es un jugador propenso a las lesiones musculares y ordenar su ingresos desde el inicio podría significar perder un cambio de entrada. Inzaghi lo ve mejor desnivelando durante los últimos minutos, con el equipo rival más desgastado.

Uno de los dos mejores en ataque en 2022

Si se considera lo que va del 2022, Alexis destaca como uno de los dos mejores atacante de los lombardos, con las mismas estadísticas del bosnio, quien, de momento, registra cinco partidos (cuatro de titular y otro desde la banca) y dos goles en la Serie A, además de ser desde la partida en la Supercopa, en la que entregó una asistencia, al igual que en la Copa Italia, certamen en el que también le marcó a la Roma.

El argentino, por su parte, es otro que suma cuatro duelos desde el arranque y uno desde la suplencia en la liga italiana, aunque no ha marcado ni uno solo tanto. Tampoco lo ha hecho en sus dos compromisos jugados en la Copa Italiana. donde fue desde el arranque en una ocasión y banca en la otra. Su único festejo en el presente año ha sido en la Supercopa, cuando estuvo entre los once iniciales.

El Niño Maravilla, en tanto, siempre ha cumplido. Cuando le ha tocado ser titular o entrar desde el banquillo. En el Calcio, acumula cinco compromisos y no ha anotado. Sin embargo, en apenas dos ha sido titular, mientras que en los otros tres ha tenido que ingresar en el complemento. En la Supercopa, no obstante, le marcó a la Vecchia Signora y, en la Copa de Italia, lleva dos goles. Uno ante el Empoli, cuadro ante el que también concedió una asistencia, y otro ante la Roma.

Es decir, Alexis posee los mismos números que Džeko, aunque, actualmente, su desempeño está muy por encima a lo que ha realizado Martínez, a quien suele reemplazar en cada compromiso del Inter. Un motivo que desata la rabia del tocopillano, quien quiere jugar y pelear un puesto en su club a toda costa.

La ausencia en el once titular ante el Liverpool lo dejó dolido. Sobre todo, porque sabe que en el ataque de su escuadra es de los mejores. Finaliza contrato en junio de 2023 y, a sus 33 años, mantenerse en Europa ya no se le hará tan sencillo. El león enjaulado no quiere que lo sigan durmiendo. Menos ahora, que su mejor versión está de regreso.