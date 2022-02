¿El león enjaulado está dormido?: el enigmático mensaje de Alexis en la previa al duelo por la Champions

Alexis Sánchez colocó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. El delantero del Inter utilizó las historias de la red social para publicar la imagen de un león bostezando acompañado de un emoticono durmiendo.

La publicación se da justo en el día en el que la escuadra italiana intentará sacar ventaja como local ante el Liverpool por los octavos de final de la Champions League, duelo que está programado para las 17.00 horas de Chile.

La publicación que subió Alexis Sánchez a las historias de Instagram.

Una de las interpretaciones posibles es que el técnico Simone Inzaghi lo tenga considerado para iniciar este duelo desde el banco de suplentes, tal como lo adelantan algunos medios italianos como La Gazzetta dello Sport y Corriere dello Sport, quienes colocan a Edin Dzeko y Lautaro Martínez como los arietes titulares.

Una visión que no comparte Antonio Cassano. El exseleccionado italiano y jugador del Inter aseguró que “si miramos la forma actual, el delantero del Inter debe ser Sánchez”. Más adelante complementó que “de todas formas, no veo a Lautaro (Martínez) en un momento complicado. Sin duda tiene competencia en Sánchez, que está en buena forma”.

Otro punto de vista es que el león de Alexis Sánchez esté aprovechando los últimos minutos de descanso antes de desatar toda su furia contra los Reds.

El león enjaulado

Una de las frases con las que se ha identificado Alexis Sánchez es con la de un león, pero enjaulado. Listo para salir de los barrotes para hacer su mejor esfuerzo por marcar.

De hecho, cuando anotó el gol del triunfo sobre la Juventus en la Supercopa de Italia, el tocopillano fue claro. “Nunca he sido malo, simplemente no jugaba. Siempre dije que era como un león en una jaula, cuanto más juego, mejor me siento, pero es el entrenador quien decide”, indicó en la oportunidad.

En la misma oportunidad aprovechó de señalar como era su situación con Antonio Conte, su anterior DT. “Conte me dijo que nadie era como yo y que me pondría los últimos 15 minutos porque yo marcaba la diferencia, pero le respondí que me hacía sufrir y que me lo tendría que haber planteado primero de esa manera”.