Alexis tras su noche de gloria: “Nunca he sido malo, simplemente no jugaba”

Alexis Sánchez necesitaba una noche como de hoy en el Giuseppe Meazza. El tocopillano fue la gran figura tras anotar el 2-1 sobre la Juventus que le dio el sexto título de la Supercopa a los lombardos.

Tras el partido, el atacante se sinceró en la transmisión de Mediaset y expresó su alegría por esta nueva manera de representar su valía en un plantel lleno de estrellas.

“Nunca he sido malo, simplemente no jugaba. Siempre dije que era como un león en una jaula, cuanto más juego, mejor me siento, pero es el entrenador quien decide”, aseguró el Niño Maravilla.

Asimismo, el atacante aclaró cuál era su situación con el antiguo técnico, Antonio Conte, el mismo que lo llevó para conseguir el scudetto.

“Conte me dijo que nadie era como yo y que me pondría los últimos 15 minutos porque yo marcaba la diferencia, pero le respondí que me hacía sufrir y que me lo tendría que haber planteado primero de esa manera”, dijo el tocopillano.