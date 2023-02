Zinedine Zidane da pistas de su futuro en el fútbol

En el último año, el ex delantero de Francia, Zinedine Zidane, se ha alejado del balompié. Así lo clarifica su presente, donde hasta hace poco fue nombrado embajador del equipo Alpine de Fórmula 1. Si bien el reconocimiento es un hecho, el mismo francés asegura que se mantiene activo en el mundo del fútbol y que a futuro espera encontrar una banca para seguir escribiendo su historia como entrenador. Pues, según la entrevista concedida a ‘Le Figaro’, este no descarta que sea antes de que acabe la reciente temporada.

Pese a que Zidane ha aparecido de forma recurrente y, a su vez, sorprendente en el mundo de la Fórmula 1, asegura que no tiene intención de abandonar un deporte que le ha entregado tantas alegrías. Durante la entrevista con el periódico francés, realizada a partir de ser nombrado embajador del Alpine de F1, el ex DT del Real Madrid remarca que aspira a volver a dirigir a un plantel.

En esa línea, según las palabras del mundialista, este sugiere que podría encontrar banquillo incluso antes de que acabe la temporada. Las respuestas de Zizou toman relevancia, ya que hace unos días su nombre empezó a sonar en los pasillos del Paris Saint-Germain, elenco de la Ligue 1 que actualmente lidia con una de las crisis más difíciles del último periodo.

Para el ex jugador, ser parte de la F1 no es un inconveniente para volver a dirigir. “Es parte de nuestro acuerdo (con Alpine)”, dice. Además, argumenta que “si tengo que comprometerme con un equipo mañana, eso no me impedirá seguir trabajando con la carrocería”, expresó el campeón del mundo con Francia.

Ante lo expuesto, dejó en claro los objetivos que se proyecta en un futuro. “Volver a entrenar y dirigir un grupo, sigue siendo mi deseo. Hoy tengo tiempo, pero no sé cuánto durará. Puede ser ahora mismo, tal vez hasta junio, pero también puede ir todo muy rápido. Esto es así”, aseveró Zizou.

La última experiencia de Zinedine en un banquillo fue en 2021 cuando dejó el Real Madrid. Cabe recordar que era su segunda etapa siendo el cabecilla de los Merengues, y la finalizó levantando el título de LaLiga. Ambos periodos fueron exitosos, ser nominado al entrenador del año y conseguir Champions League como jugador y entrenador, son méritos que lo engrandecen en los Blancos. Es más, tomar al club en malos momentos marcan sus llegadas a Madrid.

El estar tanto tiempo fuera de las canchas le ha generado estar vinculado con diversos clubes y selecciones. Lo más reciente, cuando se le consideraba como favorito para tomar el relevo de Didier Deschamps al frente de la selección de Francia tras la derrota en la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la renovación del seleccionador galo hizo que esa opción quedará tan solo en rumores.

Por otro lado, Zizou también ha sonado en los elencos de Juventus y, especialmente, PSG, dado los malos resultados obtenidos por Christophe Galtier en las tres grandes competencias del año. En relación a esto, según describe ‘RMC Sport’ no ha habido ningún contacto con Zidane, aunque los dirigentes del conjunto parisino estarían planteando alternativas para que el ex Merengue pueda recalar al Parque de los Príncipes.