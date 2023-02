La Roja femenina cae goleada en amistoso previo al repechaje mundialista

La selección chilena femenina enfrentó este viernes su último partido amistoso antes de medirse contra Senegal o Haití en el repechaje para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El conjunto nacional terminó cayendo por 4-0 contra su par de Argentina en el duelo que se llevó a cabo en el North Harbour Stadium, el mismo escenario en el que se disputará el paso a la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En esta oportunidad el entrenador José Letelier aprovechó de probar variantes al presentar en su once estelar un equipo con varias jugadores jóvenes, destacando la presencia de Ámbar Figueroa y Catalina Figueroa que estuvieron presentes en el Mundial Sub 17.

La apertura de la cuenta llegó en los 40′. Tras un pelotazo largo al área Eliana Stabile controló el balón y se fue desbordando en busca del arco. A pesar de la marca de Fernanda Ramírez, la jugadora transandina se las arregló para definir como pudo, sorprendiendo así a Christiane Endler que a penas tuvo reacción a la jugada.

Ya en la segunda mitad Letelier introdujo algunos cambios, entre ellos la salida de la portera del Olympique de Lyon para permitir el ingreso de Antonia Canales. Ella debió sufrir los últimos tres goles en la segunda mitad.

El resultado se amplió a favor de Argentina en los 49′. Ámbar Figueroa cometió una falta penal sobre Romina Núñez y Mariana Larroquette fue la encargada de marcar el 2-0 parcial.

Luego, en los 71′, tras una pelota en profundidad, el balón le había quedado largo a Yamila Rodríguez, por lo que Canales fue abajo para controlar el balón. Sin embargo, la pelota se le escapó de las manos, dándole la posibilidad a la argentina para que marcara el 3-0.

La goleada acabó en los 90+3′. Tras un mal despeje de la defensa, la pelota quedó dando vueltas por el área y la Albiceleste aprovechó el caos. Así Florencia Bonsegundo registró su nombre en el marcador poniendo el 4-0 definitivo.

Letelier: “Ocurrieron una serie de errores que no nos pueden volver a pasar”

Tras el partido, el técnico José Letelier analizó el partido, apuntando directamente a los fallos cometidos en la cancha que pueden dejar a la Roja sin la posibilidad de clasificar al Mundial si se repiten en el próximo partido.

“Son situaciones que te complican el partido. Creo que hubieron errores puntuales. El resultado es muy abultado para lo que se dio en el juego. Argentina fue superior a Chile, pero no en la cantidad (que reflejó) el marcador”, comenzó diciendo.

“Lo importante es que nos queda el partido que es la final (del repechaje). Ahí es donde debemos sacar nuestro mejor juego y buscar la clasificación. No esperábamos un resultado así”, reconoció.

Además expuso que “los errores marcan una diferencia. Tuvimos la posibilidad de irnos 1-0 con una jugada clara, no fue así, y luego ocurrieron una serie de errores que no nos pueden volver a pasar en el partido que realmente va a definir la clasificación al Mundial”.

Por último, puntualizó que la oncena presentada para el duelo contra la Albiceleste no será necesariamente el mismo para enfrentar a Senegal o Haití. “Eran cambios programados. Nosotros teníamos la idea de hacer los cinco cambios y lógicamente que el equipo lo vamos a definir estos días”, concluyó José Letelier.

Christiane Endler: “Tácticamente fue un partido muy malo”

Por el lado de las jugadoras quien tomó la palabra fue la portera Christiane Endler. En su análisis del duelo reflejó que fue “un partido difícil, quizás un poco irreal para nosotras, porque jugamos con un equipo muy joven, con muchas niñas que estaban debutando en la Selección y creo que en el primer tiempo lo hicimos bastante bien defensivamente”, comenzó indicando.

“Cometimos un error que nos costó el gol y luego creo que bajó mucho el nivel en el segundo tiempo. Nos desordenamos, perdimos las marcas. Creo que los cambios no aportaron. Creo que tácticamente fue un partido muy malo. Nos queda aprender de los errores que cometimos hoy”, lanzó.

Luego, al ser consultada sobre si este resultado crea incertidumbre, Endler apuntó que “siempre es frustrante. Perder te genera cosas no gratas, pero creo que estamos enfocadas en el próximo partido. Hoy día no era el equipo titular. Hay varias (jugadoras) que llegaron hace muy poco de viaje de Europa y que no estaban aptas para jugar hoy. Esperamos que en estos días que nos quedan para entrenar podamos dar vuelta rápido la página e ir por el partido”.

“Nos queda un partido fundamental que es el que vale y tenemos que ir por todo ahí”, concluyó.

Ahora la Roja deberá esperar el cruce entre Senegal y Haití programado para las 22.00 horas de hoy. Quien supere esta llave se medirá contra Chile el martes 21 de febrero en el mismo horario.